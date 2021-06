Donació de llibres a la biblioteca de l’Instituto Cervantes de Viena

L’ambaixador d’Andorra a la República d’Àustria, Jaume Serra, ha fet aquesta setmana una donació de llibres a la biblioteca Juan Gelmán de l’Instituto Cervantes de Viena. Concretament, l’ambaixador va entregar 19 llibres seleccionats pel ministeri de Cultura i Esports amb la voluntat de donar a conèixer i difondre la història, cultura, natura i literatura del Principat entre els lectors.

En el marc d’aquesta donació, l’ambaixador Serra va mantenir una trobada amb el director de l’institut, Ignacio Martínez-Castignani, per aprofundir en la cooperació entre l’Ambaixada d’Andorra a Àustria i l’entitat, especialment pel que fa a projectes encaminats a impulsar l’acció exterior d’Andorra en diplomàcia cultural.

L’ambaixador Gaytán participa en una taula rodona sobre la Cimera Iberoamericana a Viena

L’ambaixador d’Andorra a la Cimera Iberoamericana, Jaume Gaytán, participa aquest dijous a la taula rodona “XXVII Cimera Iberoamericana d’Andorra: Balanç d’una presidència marcada per la crisi sanitària”, precisament a l’Instituto Cervantes de Viena. Ho fa acompanyat de la Secretària General de la SEGIB, Rebeca Grynspan, i sota la moderació de Martínez-Castignani.

L’acte s’emmarca en les diverses activitats que organitzen el Club IberoAmerika Wien –compost per totes les Ambaixades acreditades a Àustria dels Estats que són també membres de la Conferència Iberoamericana i del qual en forma part Andorra– i per l’Instituto Cervantes de Viena. L’objectiu d’aquesta activitat és donar a conèixer i debatre els treballs de la Cimeres Iberoamericanes com un espai únic de diàleg polític i cooperació que aposta per el multilateralisme.

El Principat ha assumit la presidència al capdavant de la Conferència Iberoamericana els darrers 29 mesos. La presidència Andorrana va culminar amb la celebració de la XXVII Cimera Iberoamericana a Soldeu, el passat mes d’abril.