Andorra la Vella veurà rodar falles la revetlla de Sant Joan i Los Manolos per la Festa del Poble

Després d’un any en blanc per la pandèmia, el Comú d’Andorra la Vella recupera la celebració de la Festa del Poble el dijous 24 de juny i els actes de la revetlla de Sant Joan, la nit abans, amb la cremada de falles. En aquesta ocasió, però, el foc rodarà a les 23.30 h en tres escenaris estàtics de manera simultània (la plaça Guillemó, la plaça del Consell General i la plaça del Poble) i el públic estarà assegut. L’aforament és limitat i segons ordre d’arribada. Ho han explicat avui en roda de premsa la cònsol major, Conxita Marsol, i el conseller de Cultura i de Promoció Turística, Miquel Canturri, acompanyats del president de l’Associació de Fallaires d’Andorra la Vella, Santi Sánchez.

Andorra la Vella serà enguany la parròquia amfitriona on arribarà la Flama del Canigó el dia 23 al migdia, i a les 7 la resta de parròquies la recolliran a la Casa de la Vall per encendre els seus respectius focs.

El programa de la Festa del Poble arrencarà el dijous 24 a les 12 del migdia amb una missa solemne a l’església de Sant Esteve i, a continuació, a la 1, arribarà un del plats forts a la plaça del Poble: el concert de rumba catalana popular i gratuït del conegut grup Los Manolos, un clàssic de la festa.

A la tarda, a les 6, i al mateix escenari, hi actuarà el cantant català de trap urbà, Lildami, un concert sorgit del Consell d’Infants d’Andorra la Vella. De fet, els infants seran protagonistes a la Festa del Poble perquè s’habilitarà un supertobogan aquàtic al carrer Dr. Vilanova d’11 a 13.30 h i de 16 a 19.30 h. L’entrada serà gratuïta, només caldrà portar posat el banyador i les ganes de refrescar-se per lliscar per aquest espai lúdic.

Els actes de celebració de la Festa del Poble culminaran a les 22.30 hores amb un castell de focs d’artifici que es llençarà des de l’aparcament d’autobusos de l’antiga plaça de braus.