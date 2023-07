Doblen el bus nocturn entre Sant julià i Escaldes per la festa major

Horaris dels busos de reforç per la festa major de Sant Julià (Govern d’Andorra)

El Govern informa que aquest dilluns, dia 31 de juliol i demà dimarts 1 d’agost, es reforça puntualment el servei de bus nocturn entre Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany per a donar cobertura a l’alta afluència d’usuaris amb motiu de la festa major laurediana.

Per tant, a partir de les 23 hores hi haurà un segon autobús a la línia per tal d’oferir el doble de la capacitat habitual, donant sortides des de Sant Julià de Lòria a les 23:30h, 00:30h, 1:30h, 2:30h, 3:30h i 4:00h. A partir de les 4 hores els dos busos operatius es coordinaran i faran sortides cada 15 minuts des de la parròquia laurediana, oferint sortides a les 4:15h, 4:30h, 4:45h i 5h.

S’havia registrat algun problema, precisament, per la saturació quant al nombre de viatgers en els autobusos arran de la festa major de Sant Julià. D’aquesta manera, es vol donar solució a la problemàtica.