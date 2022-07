Doble repte per a la pilot Margot Llobera, la Baja Aragó i la Baja Hongria

En un any trepidant després de la seva espectacular participació al Dakar 2022, Margot Llobera es llança a dues de les proves més importants del calendari, on tornarà a compaginar la seva participació com a copilot al Campionat d’Espanya de Ral·lis Tot Terreny amb la batalla que està lliurant per la Copa del Món de Bajas FIM sobre la seva KTM.

La jove pilot andorrana no deixa escapar cap oportunitat i recorrerà les pistes de Terol al seient dret del Mitsubishi L200 del pilot, Jorge Pelechano, a qui ja va acompanyar a la Baja Lorca realitzant una cursa impecable. Amb el dorsal 603 repetirà les tasques de copilot després de la seva reeixida estrena com a navegant a la Baja Espanya 2021, complint amb tots els objectius marcats per l’equip.

En aquesta ocasió, la 38a Edició de la Baja Aragó se celebrarà del 21 al 24 de juliol, amb 665 km contra el crono i un total de 944 km de cursa, recorrent les comarques de Jiloca, Terol i Serra d’Albarrasí.

Tot just acabar a Aragó, Margot penjarà el mono i saltarà sobre la seva KTM 450 per a posar rumb a Hongria, on se celebrarà l’Hungarian Baja la primera setmana d’agost, prova talismà per a la jove pilot en què ja ha participat en una ocasió amb anterioritat.

Margot viatja a aquesta carrera integrada a l’estructura de Solbas Motorsport, i continuarà la seva lluita per a estar a les millors posicions de la general absoluta i de la categoria femenina.

Dividida en tres etapes, la Baja Hongria arrancarà la jornada del divendres 05 d’agost amb 7,6 km en forma de pròleg. Dissabte les coses es posaran serioses amb, ni més ni menys que quatre especials. Per tancar, el diumenge hi haurà dos especials més, sumant un total de 422 km contra el crono.

Margot Llobera manifesta que “tornem a la competició i estic impacient per a començar. Seran unes setmanes molt intenses, començant amb la nostra estimada Baja Aragón acompanyant Jorge Pelechano després de la nostra estrena a Lorca. Estic molt contenta de poder repetir amb ell al seient de la dreta, és un grandíssim pilot i gaudeixo moltíssim al seu costat, estic segura que farem una gran cursa”.

La pilot andorrana també feia referència a les dues rodes. “Després saltem a la moto, amb la qual he mantingut un nivell molt alt d’entrenaments per a seguir disputant la Copa del Món de Bajas FIM. Hongria és una carrera molt especial per a mi i estic segura que serem competitius. Em trobo molt motivada i amb moltes ganes. Mantenir un bon ritme de competicions és molt important per a mi, em fa estar concentrada. Em permet sumar experiència i continuar millorant els meus resultats.”