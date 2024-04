Divuit participants passen a la segona ronda del concurs Solo Sax Competition

Els semifinalistes del Solo Sax Competition (organització)

Un total de 18 aspirants han passat a la segona fase de la desena edició del Solo Sax Competition en el marc de l’Andorra Sax Fest. Són, per tant, els semifinalistes. Aquest any, hi han pres part 134 saxofonistes, el que suposa un nou rècord de participació. Enguany, tal i com ja es va realitzar l’any passat, s’havia establert un nou sistema de preselecció on els candidats van haver d’enviar un vídeo demostrant el seu talent musical.

La primera ronda d’aquest concurs 2024 s’ha celebrat del 30 de març a l’1 d’abril i els concursants han hagut d’interpretar les peces de “Märchenbilder” de Schumann (1r moviment) i la “Sonate” de Jeanine Rueff (3r moviment).

Entre els membres del jurat d’aquesta fase, format per 16 referents del saxo a nivell mundial, destaquen Vincent David, Asya Fatayeva, Martin Trillaud, Tomás Jerez, Alexandre Doisy i Claude Delangle, entre d’altres. A destacar que per primera vegada participa com a membre del jurat el xinès Xiaolu Zhang.





Els semifinalistes que han superat la primera fase són:

Vladimir Petskus (Rússia)

Dmtri Pinchuk (Rússia)

Zachary Costello (Estats Units)

Esther Pamelard (França)

Salvatore Alessandro Miceli (Itàlia)

Mikiya Hojo (Japó)

Kristóf János Havasi (Eslovàquia)

Luis González Garrido (Espanya)

Kacper Puczko (Polònia)

Neja Anderle (Eslovènia)

Yuri Hmada (Japó)

Michal Nowak (Polònia)

Corentin Bugonovic (França)

KojiYamamoto (Japó)

Javier Janeiro Sanchez (Espanya)

Rodrigo Cuesta Miguel (Espanya)

Miho Ebihara (Japó)

Yugo Kasahara (Japó)

Els participants que passaran a la final s’anunciaran aquest dimecres, 3 d’abril, a les 17h30.