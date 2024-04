Encamp: Missa i sardanes a Sant Romà de les Bons

Festa a Sant Romà de les Bons (Comú d’Encamp)

Els encampadans i encampadanes, a més d’altres visitants, s’han aplegat aquest Dilluns de Pasqua per a celebrar la diada de Sant Romà de les Bons en una jornada que ha donat el tret de sortida a les diades litúrgiques que se celebren cada any a la parròquia.

L’acte ha reunit una setantena de persones, que han estat acompanyades pel sol i el bon temps després d’uns dies de molta pluja. La celebració ha començat a les 12 hores amb la missa solemne en honor al Sant, impartida pel mossèn Antoni Elvira i, posteriorment, s’ha donat pas al tradicional aperitiu, destinat a tots els assistents, el qual ha comptat també amb aliments aptes per a celíacs.

La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha recalcat la importància de continuar amb les tradicions, “celebrant aquesta diada de Sant Romà de les Bons, que és la primera de les festes tradicionals que fem, aquí en un conjunt romànic històric excepcional per a la parròquia”. Mas també ha explicat el seguit d’actuacions que s’han fet i s’estan portant a terme des del Comú d’Encamp, com la renovació de la tanca que envolta el conjunt històric, la renovació del colomer de Cotxa o la conservació de la Torre dels Moros, que permeten la celebració de petits esdeveniments tradicionals de la parròquia per tal que els ciutadans, ciutadanes i visitants puguin conèixer-los i gaudir-los de la millor manera.

Pel que fa a les següents diades litúrgiques, la següent serà la de Sant Jaume dels Cortals, el pròxim 1 de maig, seguida de Sant Romà de Vila el 20 de maig.