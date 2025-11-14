Diumenge acaba el termini per a presentar treballs al 10è Concurs d’Obra Gràfica de l’FPNSM

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (MCTA), en col·laboració amb el Museu Carmen Thyssen Andorra, organitza el 10è Concurs d’Obra Gràfica per a commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, 3 de desembre. L’objectiu d’aquest concurs és fomentar la creació d’una il·lustració original i creativa que reflexioni sobre la inclusió de les persones amb discapacitat.
L’obra guanyadora es transformarà en una tassa commemorativa, que es posarà a la venda per a destinar els beneficis a les persones ateses per la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell.
El concurs està obert a tota la ciutadania i a totes les edats. Per a participar-hi es pot anar a buscar les bases al Museu Carmen Thyssen Andorra i una vegada creades les obres d’art es poden fer arribar de forma presencial al museu o enviar-les escanejades per correu a comunicacio@fprivadameritxell.ad.
El termini per a presentar treballs al concurs finalitzarà aquest mateix diumenge, dia 16 de novembre.