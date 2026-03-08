D’Amic e Amat. Dissenyem nous mapes d’esperança

Estimats diocesans, estimada església d’Urgell,
Continuo aquest camí dominical d’apropament al Concili Vaticà II. Avui voldria presentar-vos una declaració conciliar breu en extensió, però de gran abast per a la vida de l’Església i per al futur dels pobles: Gravissimum educationis, sobre l’educació cristiana. El Concili la qualifica de “gravíssima” per a subratllar-ne la importància, ja que educar és una tasca decisiva, perquè en ella s’hi juguen la dignitat de la persona, la solidesa de la societat i la transmissió de la fe.
Gravissimum educationis parteix d’una convicció lluminosa: tota persona té dret a una educació que respongui a la seva vocació per a créixer com a ésser humà: en la veritat, en la llibertat, en la responsabilitat, en la capacitat d’estimar i de servir. Educar és ajudar a descobrir qui soc i per a què visc; és obrir el cor al que és bo, bell i veritable; és formar la consciència perquè no sigui esclava de modes o pressions, sinó capaç d’escollir el bé.
Des d’aquesta perspectiva, el Concili reconeix la família com la primera i principal educadora. A la llar s’aprèn a parlar i a escoltar, a confiar i a perdonar, a respectar i a treballar. Allí se sembra, moltes vegades sense soroll, la fe: amb l’exemple, amb la pregària senzilla, amb la celebració dels temps litúrgics, amb la caritat viscuda. Per això, estimats pares i mares, vosaltres sou els primers educadors dels vostres fills; el vostre exemple és essencial, amb l’ajuda també de l’escola i de la catequesi.
Al mateix temps, el Concili subratlla la missió pròpia de l’Església en el camp educatiu. La comunitat cristiana educa quan anuncia l’evangeli, quan acompanya, quan proposa camins de maduració humana i espiritual. Educa també mitjançant les seves escoles, que són llocs on la persona és mirada en la seva totalitat, on la fe i la cultura dialoguen amb respecte, i on s’aprèn a viure amb sentit de servei. Una escola catòlica —diu l’esperit del Concili— no es defineix només per un nom, sinó per una ànima.
I no podem oblidar, en aquesta carta, aquells que dediqueu la vostra vida a ensenyar. Als docents, educadors, catequistes i formadors, us dono gràcies. La vostra tasca és humil i gran. Sovint sembleu no veure’n el fruit immediat; altres vegades carregueu cansaments i desafiaments que no es veuen. Però sapigueu que l’Església us mira amb estima: cada gest de paciència, cada paraula d’ànim, cada exigència justa, cada acompanyament discret pot marcar una vida per sempre.
Us proposo tres compromisos concrets, a la llum de Gravissimum educationis.
El primer: cuidar l’aliança educativa. Família, escola i comunitat cristiana no han de caminar en direccions oposades. Cerquem espais de diàleg, d’escolta i de coresponsabilitat, perquè els nostres joves tinguin un horitzó llarg, ample i esperançat per on caminar.
El segon: educar el cor, no només la ment. Necessitem formar en virtuts: la sinceritat, l’esforç, la temprança, el respecte, la compassió. I necessitem educar en la fe com a camí de llibertat, no com una càrrega: una fe pensada, pregada, celebrada i viscuda.
El tercer: no abandonar ningú. El Concili té una mirada inclusiva i esperançada: tota persona té dret a ser educada i a obrir-se a la veritat; tota ferida pot ser acompanyada. Tinguem una cura especial pels qui viuen dificultats, pels qui provenen de famílies fràgils, pels qui se senten sense lloc, pels qui han perdut el sentit.
Que el Senyor ens concedeixi ser una Església que educa, perquè evangelitzar és també formar persones lliures, madures i capaces d’esperança.
Amb la comunió del vostre bisbe, el Vostre servidor,
✠ Josep-Lluís Serrano
Bisbe d’Urgell