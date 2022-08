Dissabte farcit d’activitats a la festa major de la Seu amb el raper Lildami com a plat fort

La festa major de la Seu d’Urgell incrementa encara més, respecte ahir divendres, la seva oferta festiva aquest dissabte i ho fa amb una vintena de propostes diferents. Al matí, des de les 9, es juguen els tornejos de Futbol 7 (al Camp Municipal Emili Vicente), Pàdel (també a la zona esportiva) i Petanca i Botifarra (a les pistes municipals). Al llarg del matí i el migdia també hi ha la Ludoteca Espai Bombolles (10.30 h, Parc del Segre), l’espectacle de teatre ‘El segrest de Pantalone’ (11.00 i 13.00 h, a la Biblioteca Sant Agustí) i actuacions del Cor de Noies Noves Veus per les terrasses dels bars.

El programa de dissabte a la tarda començarà a les 5 amb un partit de l’Atlètic Club la Seu femení (al Poliesportiu, contra el Linyola), l’exhibició de la Colla Castellera de Cerdanya i els Castellers de Santpedor (a la plaça dels Oms) i l’Scape Room City Passat per Aigua (des del Pati Palau).

A les 6, arrencarà la 30a Trobada Gegantera, que sortirà de la plaça de Joan Sansa (18.45 h) i recorrerà el centre de la ciutat fins arribar a la plaça dels Oms (20.15 h), on es farà la presentació de les colles participants. Al final d’aquest acte, a les 9 del vespre, arribarà el Pregó de Festa Major, enguany a càrrec de l’escriptora Teresa Colom Pich, nova directora de la Fundació Ramon Llull.

D’altra banda, tornant a l’agenda esportiva, a 1/4 de 7 de la tarda es farà a l’Ajuntament un acte de lliurament de banderes de la ciutat a entitats esportives, juntament amb un homenatge a Núria Vilarrubla, Mònica Doria i Jaume Pueyo, els esportistes olímpics urgellencs als darrers Jocs Olímpics d’Hivern (Pequín 2022) i d’Estiu (Tòquio 2020). I a les 7 del vespre, l’Atlètic Club masculí jugarà un amistós contra el Linyola.

Dissabte a la nit, des de les 11, la plaça del Camp del Codina viurà una nit de versions, amb la formació local Froy Lands i el grup de tribut a Michael Jackson, I Want You Back. I des de la mitjanit, hi haurà tres propostes simultànies més: el Gran Ball a la plaça de Catalunya, amb l’Orquestra La Chatta; la segona nit del Seu Trònic, a la Pista Polivalent, i la Nit a Tot Gas a Casetes, que obriran els urgellencs KDI Fam i un dels noms propis del cartell d’enguany: Lildami.

El cantant i productor de Terrassa presentarà les seves cançons a la Seu després de l’èxit del seu pas pel jurat del fenomen televisiu ‘Eufòria’, que ha incrementat la seva popularitat com un dels nous referents de la música en català. Per a completar la matinada, al mateix escenari hi actuaran The Tyets, La Quinta i DJ Marsal Ventura.