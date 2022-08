Estalviar llum beneficia el medi ambient

Els experts assenyalen que l’elevada exposició nocturna a fonts lluminoses, tal com van especificar a la conferència internacional Artificial Light at Night 2020, produeix cansament, nerviosisme i trastorns de l’ànim. A més d’un possible risc més gran de patir diabetis, obesitat o càncer. A banda de les persones, van constatar la seva afectació a la biodiversitat.

Precisament a la contaminació lumínica i el seu impacte en la migració de les aus va dedicar les Nacions Unides, el 14 de maig passat, el Dia Mundial de les Aus Migratòries.

La població mundial viu sota un “cel il·luminat”

aquestes dades indiquen que la quantitat de llum artificial a la superfície terrestre augmenta almenys un dos per cent cada any i que més del 80% de la població mundial viu sota un “cel il·luminat” (gairebé el 99% a Europa i Amèrica del Nord). Amb aquest panorama, la llum artificial altera els patrons naturals de llum i foscor als ecosistemes, modifica l’entorn natural de manera espectacular i produeix impactes en els animals salvatges, incloses moltes espècies d’aus migratòries, que en veuen alterat el comportament: la migració, la recerca d’aliment, la comunicació vocal, els nivells d’activitat i les despeses energètiques.

Contaminació lumínica

Les aus migratòries que viatgen de nit estan especialment exposades als llums que els atrauen i desorienten, particularment quan hi ha núvols baixos, boira o pluja i volen a altituds més baixes. Podent acabar donant voltes per les zones il·luminades, esgotant les reserves d’energia i provocant que col·lisionin o siguin depredades. Cada any, la contaminació lumínica contribueix a la mort de milions d’ocells per xocs amb edificis i altres construccions. La llum led és, a més, la més contaminant, perjudicant el cel nocturn.

Reduir la contaminació a la Macaronèsia

A reduir i mitigar l’impacte de la contaminació lumínica en espais de la Xarxa Natura 2000 de la Macaronèsia (Canàries, Madeira i Açores). Es dedicarà durant els propers quatre anys el projecte internacional Life Natura@night, en què participa SEO/BirdLife, engegat aquesta primavera.

Estalviar llum beneficia el medi ambient. “Fins ara no s’ha parat gaire atenció a la contaminació lumínica, explica Javier Romero, tècnic del projecte Life Natura@night a les Canàries, i es tracta d’un problema greu, a més de transversal. perquè no només afecta la biodiversitat sinó les persones, modificant els nostres hàbits de son o generant-nos estrès, entre altres aspectes. Les administracions públiques tendeixen a sobre il·luminar les ciutats i els espais públics. I això s’uneix a l’ús en aquests darrers temps de bombetes LED, cosa que genera un gran impacte en la biodiversitat, per exemple a les aus marines, amb les quals treballem des de fa molt de temps”.

Ratpenats

L’excés de llum desorienta i fa caure a terra les aus. També afecta, per exemple, els ratpenats, als quals també desorienta quan es troben caçant insectes nocturns que també es troben despistats al voltant dels llums, i els impedeix que exerceixin el seu paper en els ecosistemes.

L’objectiu d’aquest projecte Life Natura@night és reduir aquest impacte d’aquestes llums artificials i sensibilitzar la població del problema que suposa tant per a la biodiversitat com per a l’ésser humà. A més, també intentem fer-los conscients que, unit a això, és un assumpte d’eficiència energètica”.

30 € de més a l’any en llum no utilitzada

Per la seva banda, Cátia Gouveia, coordinadora general del projecte i de SPEA Madeira, explica que “cada resident a les Canàries, Madeira i Açores paga al voltant de 30 € de més a l’any en llum no utilitzada. I aquest malbaratament ens afecta a tots. Té un impacte financer, però també a la nostra salut i amenaça les espècies, fins i tot en àrees protegides, fora dels entorns urbans”.

Mapejar i reduir la contaminació lumínica en 27 àrees protegides de la Macaronèsia, aturar la pèrdua de biodiversitat en 150.000 hectàrees i regular la il·luminació són alguns dels objectius del Life Natura@night. Que combina sostenibilitat energètica, estalvi financer i conservació de la biodiversitat.

