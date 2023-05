Els síndics impulsen la renovació de Casa de la Vall per a fer-la accessible a persones amb mobilitat reduïda

Casa de la Vall (Wikipedia)

Avui el síndic general, Carles Enseñat i la subsíndica general, Sandra Codina, s’han reunit amb Isabel de la Parte, directora de Patrimoni Cultural del Govern d’Andorra, per a explorar les possibilitats per a iniciar els treballs, a nivell patrimonial, de Casa de la Vall, un edifici emblemàtic del país que no ha estat reformat des del 1962. El síndic i la subsíndica han manifestat la seva intenció de fer-la accessible per a totes les persones, especialment aquelles que tenen mobilitat reduïda, sense perdre l’essència històrica i patrimonial de l’edifici.

Enseñat i Codina, juntament amb Isabel de la Parte valoraran la viabilitat d’aquest projecte, que té una gran importància per a la identitat i la cultura d’Andorra. També, s’ha valorat aprofitar els espais actualment sense ús per a realitzar exposicions organitzades pel Consell General, amb l’objectiu de donar vida a aquests espais, fer conèixer la institució i fer de Casa de la Vall un lloc més dinàmic i obert al públic.