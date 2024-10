Dispositius especials de trànsit per Tots Sants

Hi haurà un dispositiu a Sant Julià de Lòria (Mobilitat)

Aquestes últimes hores s’ha activat al Principat el dispositiu de Mobilitat pel pont de Tots Sants. Es calcula que per la frontera hispanoandorrana puguin entrar al país uns 24.000 vehicles, mentre que per la francoandorrana prop de 20.000. El servei de Mobilitat recomana “evitar les hores de més afluència, especialment les tardes de dijous i els matins de divendres i dissabte -1 i 2 de novembre-.

Encara sobre les mesures adoptades, a Andorra, per a fer front a les possibles afectacions del trànsit per Tots Sants, s’ha informat que hi haurà un dispositiu especial a l’avinguda Francesc Cairat, a Sant Julià de Lòria. Segons Mobilitat, aquest operatiu funcionarà els matins de divendres 1 i dissabte 2 de novembre.





Dispositiu especial també a Catalunya

El Servei Català de Trànsit, en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra, establiran un dispositiu especial d’ordenació, regulació i control del trànsit amb motiu de la festivitat de Tots Sants. En concret, entre les 15 h d’avui dijous 31 d’octubre i les 24 h de diumenge 3 de novembre. L’objectiu és minimitzar les possibles afectacions de circulació i vetllar per la seguretat viària dels usuaris.

Es preveu que entre les 15 h del dijous 31 d’octubre i les 15 h del divendres 1 de novembre sortiran de l’àrea metropolitana de Barcelona prop de 480.000 vehicles. A més, entre les 12 i les 24 h de diumenge 3 de novembre, retornaran cap a la zona d’influència de la capital catalana 260.000 vehicles.

Aquesta és la segona operació especial de tardor i les destinacions cap a muntanya i punts de l’interior de Catalunya concentraran la majoria dels desplaçaments. Per aquest motiu, les vies amb una mobilitat més elevada -a l’anada- seran les que accedeixen cap a zones de muntanya i l’interior com la C-16, la C-17, la C-14 (Ponts-Oliana-Organyà) i la C-55, així com també l’N-145 d’entrada al Principat d’Andorra.

La tornada es preveu especialment complicada quant al trànsit a la C-16 (Túnel del Cadí – Cercs – Berga).