Dinosfera acull l’exposició “Què tenim sota els peus? 550 milions d’anys d’evolució a Ponent i el Pirineu”

Cartell de l’exposició “Què tenim sota els peus” (RàdioSeu)

L’espai Dinosfera de Coll de Nargó acollirà des d’aquest diumenge, 19 de febrer, i fins al 28 de maig, l’exposició “Què tenim sota els peus? 550 milions d’anys d’evolució a Ponent i el Pirineu”. Es tracta d’una mostra itinerant de la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran que vol donar a conèixer la diversitat geològica i biològica de la demarcació, a través de fòssils, roques i reconstruccions d’animals extingits.

Entre les peces que s’hi podran veure hi ha la reconstrucció d’una nova espècie de dinosaure titanosaure, l’Abditosaure, i la d’un rèptil volador o pterosaure; les rèpliques d’un húmer de titanosaure i d’una extremitat d’hadrosaure Adynomosaurus, a més d’un niu d’ous de dinosaure original.

Aquests elements formen part d’un material conformat per 120 fòssils i roques recollits en 22 localitats de Ponent i el Pirineu, així com cinc reproduccions, més altres bèsties ja extingides, com ara un rèptil marí únic a Catalunya, localitzat a Alòs de Balaguer (Noguera) i el vertebrat més antic que va habitar les Terres de Lleida fa 270 milions d’anys.

A més, la mostra, comissariada pels paleontòlegs Àngel Galobart i Rodrigo Gaete, inclou un audiovisual on s’han reconstruït virtualment el paisatge i els dinosaures del jaciment del cretaci superior d’Orcau (Pallars Jussà). Aquesta reconstrucció forma part d’un projecte de recerca i divulgació subvencionat amb fons europeus Next Generation, liderat per la Universitat de Barcelona (UB) i amb la participació de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, el Geoparc Orígens i l’empresa especialitzada en realitat virtual Digivisión.

Un altre valor afegit és la possibilitat de descobrir el fòssil més antic, que té 440 milions d’anys, trobat al Port del Cantó (Pallars Sobirà); la roca més antiga, que té 550 milions d’anys, provinent del Pirineu Axial; i la Montsechia, l’ancestre de totes les plantes amb flor, de fa 125 milions d’anys, i que pren el seu nom del Montsec.





Gran varietat geològica

El tret diferencial de la iniciativa és que exposa la gran varietat geològica existent a Ponent i Pirineu. La varietat de roques i restes paleontològiques i la disparitat d’edats de les mateixes resulten difícils d’explicar en un territori tan petit com el de la demarcació, on alhora hi ha concentrada bona part de la història del món. A part de ser un territori amb una gran quantitat de fòssils, Lleida conserva alguns jaciments absolutament excepcionals gràcies a la quantitat de fòssils conservats o bé perquè són restes d’animals i plantes que van viure en moments clau de la història de la vida de la Terra.





Inauguració

La inauguració de l’exposició a Coll de Nargó està prevista per aquest diumenge, 19 de febrer, a les 12 del migdia. A l’acte, a la sala d’exposicions temporals de Dinosfera, organitzat per la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran, el Departament de Cultura de la Generalitat i la Diputació de Lleida, amb la col·laboració de Geoparc-Orígens, hi intervindrà l’alcalde de Coll de Nargó, Martí Riera; el president de la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran i director del Museu d’Art Jaume Morera de Lleida, Jesús Navarro; el director del Museu de Lleida, Josep Giralt, i el director del Museu de la Conca Dellà, investigador de l’Institut Català de Paleontologia i comissari de l’exposició, Àngel Galobart. També hi assistirà el diputat Albert Bajona.