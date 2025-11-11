Dimecres arrenca una nova edició dels Encants d’Unicef

Els Encants Solidaris d’Hivern 2025 d’UNICEF Andorra se celebraran del 12 al 14 de novembre -d’aquest dimecres al divendres vinent-, a The Embassy, a l’avinguda Meritxell d’Andorra la Vella. Dimecres i dijous, de les 10:30 a les 20 hores. L’horari del mercadet del divendres serà, únicament, de les 10:30 a les 15 hores.
Els fons es destinaran al projecte Madagascar pel Canvi Climàtic, una iniciativa que treballa perquè infants i famílies tinguin accés a aigua segura, salut i educació en una de les zones més afectades per la crisi climàtica.