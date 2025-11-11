Cabó acollirà dissabte la VIII Jornada d’Estudis de l’Alt Urgell

La VIII Jornada d’Estudis de l’Alt Urgell se celebrarà el proper dissabte, 15 de novembre, durant tot el dia, al Centre Cívic de Cabó. Durant la jornada, que començarà a dos quarts de deu del matí, es presentaran un total de 16 comunicacions sobre història, art i natura de l’Alt Urgell. L’assistència a la jornada és lliure i gratuïta. En cas que es vulgui assistir al dinar, que es farà al restaurant Cal Magí, cal reservar-lo per correu electrònic a iecalturgell@gmail.com o al telèfon 973350131 abans d’aquest dimecres, 12 de novembre. El menú tindrà un preu de 30 euros, i anirà a càrrec de cadascú.
La jornada arriba a la seva vuitena edició, després de les celebrades a la Seu d’Urgell el 2011, Castellbò el 2013, Oliana el 2015, Alinyà el 2017, Organyà el 2019, la Seu d’Urgell el 2021 i Arsèguel el 2023. En aquesta ocasió, se celebra a Cabó, coorganitzada per l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell i l’Associació d’Amics de la Vall de Caboet, en motiu dels actes commemoratius del 920è aniversari de la redacció dels Greuges de Guitard Isarn, senyor de Caboet. L’acte compta amb la col·laboració de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Ajuntament de Cabó.