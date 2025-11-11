Aprofitava les feines en cases particulars per a robar joies d’or

La Policia va detenir, dilluns al matí, a Andorra la Vella, una dona de 36 anys com a presumpta autora de delictes contra el patrimoni per haver furtat joies d’or en diferents domicilis. La investigació es va iniciar arran de la denúncia que va interposar una dona que viu en un establiment residencial de la capital quan va trobar a faltar algunes peces. A partir d’aquí, les indagacions dels policies especialitzats en delictes contra el patrimoni van permetre identificar una de les treballadores de l’establiment com a presumpta autora dels fets.
L’ara detinguda hauria accedit al pis sense autorització fent servir una clau mestra que tampoc tenia permís per a utilitzar. A més de descobrir el modus operandi de la treballadora, els investigadors també l’han pogut relacionar amb altres furts de joies comesos en, almenys, dos pisos particulars en què la dona efectuava tasques de neteja. En aquests casos, aprofitava les hores de feina per a endur-se les joies.
La Policia també ha pogut provar que els darrers mesos havia fet diverses vendes en diferents establiments especialitzats en compravenda d’or i n’ha identificat alguna de les peces que havien estat sostretes. De moment, s’ha determinat que hauria venut joies per 4.500 euros.
La investigació continua oberta per tal de determinar el valor de les joies denunciades, identificar totes les que ha venut i la propietat d’altres que s’han trobat durant l’escorcoll en el domicili de la presumpta autora dels furts. La Policia sospita que hi podria haver més víctimes.
Detingut per possessió de cocaïna
D’altra banda, en un altre ordre de detencions, i pel que fa a delictes contra la salut pública, la matinada d’aquest dimarts la Policia ha detingut un home de 21 anys a qui s’ha trobat en possessió de 0,4 grams de cocaïna.