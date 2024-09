Dilluns entrarà en funcionament el bus nocturn entre setmana

Ampliació del bus nocturn de nit tret del Pas de la Casa (ATV)

Dilluns, a Andorra, entrarà en funcionament el bus nocturn entre setmana. S’ampliaran totes les línies, però el Pas de la Casa continuarà sense servei de nit. Actualment hi ha tres línies que fan el servei de nit. Una que connecta Sant Julià amb Andorra la Vella i Escaldes, una que connecta la capital i Canillo i una tercera que connecta Andorra la Vella amb Arinsal i Ordino.

A partir de dilluns, hi haurà un servei extra de dilluns a dijous a les tres línies. Entre setmana no es cobrirà tota la nit, però sí hi haurà una línia extra des de dos quarts de dotze. Els darrers busos sortiran cap a la capital a la 1.40h des de Canillo i Arinsal i a la 1h des de Sant Julià.

I més canvis. A partir del dia 6 s’ampliaran les freqüències el cap de setmana i vigílies de festius a la línia BN-2 entre Andorra la Vella i Canillo, així com a la BN-3, d’Andorra la Vella a Arinsal i Ordino. Sortiran deu minuts abans, passen de 12 a 13 trajectes per nit, però acabaran més d’hora. Els darrers busos sortiran cap a Andorra la Vella a les 5.40h des de Canillo i Arinsal.

Alguns usuaris han denunciat a les xarxes que el Pas de la Casa continua sense tenir cap servei a la nit.