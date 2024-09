El Casal Cívic i Comunitari de la Seu ofereix sis cursos d’activitat física i noves tecnologies

Les inscripcions s’obren el divendres, 4 de setembre

Dimecres vinent, 4 de setembre, s’obren les preinscripcions per a prendre part a les activitats gratuïtes previstes durant els mesos d’octubre i novembre al Casal Cívic i Comunitari de la Seu d’Urgell. En total s’ofereixen sis tallers d’activitat física i noves tecnologies. En l’àmbit esportiu es proposa un curs de gimnàstica de nivell inicial per a posar-se en forma.

L’objectiu de les classes, que es faran del 8 d’octubre al 26 de novembre, serà enfortir i corregir la postura i l’equilibri. L’activitat es durà a terme els dimarts, de 17 a 18 h. La mateixa proposta, però de nivell intermedi, tindrà lloc del 7 d’octubre al 25 de novembre, els dilluns, de 16.30 a 17.30 h.

El programa també inclou un curs de gimnàstica suau amb cadira, del 2 d’octubre al 27 de novembre, els dimecres, de 17 a 18 h; i gimnàstica hipopressiva de nivell mitjà per a reforçar el sòl pelvià, tant per a homes com per a dones, del 3 d’octubre al 28 de novembre, els dijous de 17 a 18 h. Finalment, destaca un taller per a guanyar elasticitat i alliberar tensions, del 4 d’octubre al 29 de novembre, els divendres, de 17 a 18 h.

Pel que fa a les noves tecnologies, del 19 de novembre al 3 de desembre, s’ha programat un curs per a aprendre a crear regals personalitzats des del mòbil, ordinador o tauleta. Es farà els dimarts, de 18.30 a 20 h.





Preinscripcions

La reserva de plaça es pot fet en línia fins al 8 de setembre, o telefònicament (973 361 545) i de forma presencial al mateix Casal els dies 9, 10 i 12 de setembre. En el cas que hi hagi més inscripcions que places disponibles, es farà un sorteig el 19 de setembre. Per a més informació es pot contactar amb el correu electrònic cc.laseudurgell@gencat.cat.





Casal Cívic i Comunitari de la Seu d’Urgell

El Casal Cívic i Comunitari de la Seu d’Urgell, adscrit a la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Drets Socials, es va inaugurar l’any 2015. És un espai públic obert a tothom, on es pot participar en diferents activitats, com ara tallers, conferències o exposicions, entre d’altres. Les propostes permeten els assistents relacionar-se, fomentar les seves aficions, ampliar coneixements i formar part d’un projecte col·lectiu.

El Casal, ubicat a l’avinguda de Garriga i Massó de la Seu d’Urgell, ofereix un seguit de recursos per a reforçar projectes adreçats a la millora de la comunitat, el foment del desenvolupament integral de la persona, la promoció de valors cívics i el suport al teixit associatiu en el seu compromís amb la societat. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i de 15.30 a 21 h.