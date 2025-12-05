Després de competir en el 78è Festival Internacional de Cinema de Canes ‘Die My Love’ de Lynne Ramsay arriba als cinemes. Responsable de films com Ratcacher’ (1999), ‘Morvern Callar’ (2002), ‘Tenemos que hablar de Kevin’ (2011) o ‘En realidad, nunca estuviste aquí’ (2017), la cineasta britànica dirigeix ara una inflamada i histèrica pel·lícula sobre la complexitat de les relacions de parella. Amb aquesta pel·lícula de producció canadenca, coescrita amb Enda Walsh, Lynne Ramsay es basa en la novel·la de l’escriptora argentina Ariana Harwicz. Jackson (Robert Pattinson) i Grace (Jennifer Lawrence) es deixen consumir en la plenitud de l’amor radiant que es professen, follant com a conills, des que entren a viure en una casa d’un familiar en un entorn rural aïllat provinents de Nova York. Però, després de tenir una criatura, la parella sembla entrar en l’avorriment o la desídia, però en realitat la follia, la depressió postpart o l’apetit sexual no resolt porta el matrimoni a una boja muntanya russa d’emocions.
‘Die My Love’ aborda els alts i baixos en la relació matrimonial a base de caos i descontrol, paranoies i discussions. Abrandada i abrasiva, amb un tractament poderós i hipnòtic de les imatges, però també amb una molesta tendència al subratllat, a la coda emfàtica, en què el tremendisme s’acaba apoderant també de la realització. El britànic Robert Pattison, protagonista de films com ‘Mickey 17’ (2025, Bong Joon Ho) o sota les ordres de David Cronenberg a ‘Maps to the Stars’ (2014) o ‘Cosmopolis’ (2012), treballa per primera vegada amb Jennifer Lawrence. L’actriu americana, guanyadora de l’Oscar a millor actriu per ‘El lado bueno de las cosas’ (2012), protagonista de films com ‘La gran estafa americana’ (2013) o ‘Joy’ (2015), totes tres pel·lícules sota direcció de David O’Russell, acaba de recollir el flamant Premi Donostia en el 73è Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià. El repartiment s’arrodoneix amb Nick Nolte, Sissy Spacek o Lakeith Stanfeld.