Per què es produeix la caiguda de cabells en aquest temps

Durant la tardor i a l’hivern no tan sols cauen les fulles: moltes cabelleres també comencen a perdre densitat. Aquesta situació, que pot generar alarma, és en la majoria dels casos un procés fisiològic anomenat efluvi telogen. No obstant això, quan s’allarga en el temps o s’acompanya d’altres símptomes, pot requerir atenció mèdica. La clau està a identificar els senyals i actuar amb rigor davant la caiguda dels cabells.
Quan preocupar-se per la caiguda
“L’efluvi telogen és una de les causes més freqüents de caiguda difusa dels cabells. Encara que sol resoldre’s de manera espontània i amb bon pronòstic, el seu impacte emocional pot ser molt significatiu”, explica la Dra. Ana Rita Rodrigues, cap del servei de Dermatologia de l’Hospital Vall d’Henares i especialista en Tricologia en Laboratoris Viñas.
Segons aquesta experta, cal diferenciar entre aquesta caiguda estacional, que pot durar entre mes i mig i tres mesos, i altres formes d’alopècia que requereixen intervenció professional. Si la caiguda es prolonga més de tres o quatre mesos o hi ha zones específiques de despoblació, com a entrades o coroneta, pot tractar-se d’una alopècia androgènica. “La gran diferència és que la caiguda estacional es resol sola, mentre que l’alopècia, si no la tractem, avança”, aclareix la Dra. Alba Gómez, directora de la unitat de medicina capil·lar de IMR.
Factors que influeixen en la caiguda
La tornada de les vacances acostuma a ser dura per als cabells. El sol, el clor, la sal, la calor o els canvis de rutina generen un estrès acumulat que afebleix la fibra capil·lar i sensibilitza el cuir cabellut. Si a això se sumen els canvis de llum i temperatura propis de la tardor, s’activa un mecanisme fisiològic que accelera la caiguda.
“Els cabells acusen el seu propi estrès durant l’estiu i necessiten retrobar el seu equilibri”, expliquen des de DS Laboratories, on recorden que factors com la melatonina poden influir en el cicle capil·lar i accelerar el recanvi en aquesta època.
A més, en paraules de la Dra. Gómez, “és fonamental observar si la caiguda s’acompanya d’altres símptomes, com a picor, descamació, sensibilitat o augment de greix, perquè pot estar indicant un desequilibri en el cuir cabellut”.
Segons dades d’SkinData, 6 de cada 10 persones afirmen que els problemes capil·lars afecten la seva autoestima. La caiguda pot generar preocupació tant en homes com en dones. «La caiguda estacional alarma més a la dona, però impacta més en l’home que ja té alopècia de base», afirma la Dra. Gómez. En tots dos casos, actuar a temps marca la diferència.
Mesures de prevenció i tractament
Els experts coincideixen que anticipar-se pot millorar els temps de recuperació. “Si sabem que cada tardor tenim un efluvi, podem començar unes setmanes abans amb nutricosmètica, factors de creixement o mesoteràpia capil·lar. Això no evita la caiguda, però sí que aconsegueix que duri menys i que la recuperació sigui més ràpida i íntegra”, recomana la Dra. Gómez.
La cura cosmètica també juga un paper important. Els experts recomanen:
– Usar xampús suaus, sense sulfats ni silicones.
– Aplicar condicionador en cada rentada i màscares setmanals.
– Protegir el cuir cabellut amb hidratants específics.
– Minimitzar l’ús de planxes i assecadors.
– Mantenir una alimentació rica en ferro, zinc, biotina i proteïnes.
I sobretot, observar. Si la caiguda es prolonga més de tres mesos o hi ha una pèrdua visible de densitat, és moment d’acudir a l’especialista.
La caiguda capil·lar tardorenca és habitual, però no sempre innocent. Detectar els senyals, seguir una rutina de cura adequada i consultar a temps amb un professional són els pilars per a mantenir la cabellera sana i frenar a temps problemes majors
