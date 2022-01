Diagnosticats 224 nous positius de COVID-19 aquesta setmana passada a l’Alt Urgell

Aquesta primera setmana completa del 2022 s’ha diagnosticat a l’Alt Urgell 224 nous contagis de COVID-19, arran de l’expansió de la nova variant òmicron. Els indicadors de la pandèmia a la comarca segueixen molt elevats, però, tot i això, el Sant Hospital es manté amb la xifra de 5 ingressats, la mateixa de la setmana anterior.

A la Seu d’Urgell, la taxa de transmissió del virus ha tornat a pujar i s’allunya del límit recomanat: ara és a 1,44. I el risc de rebrot s’ha tornat a enfilar i ara és a 3.084 punts, mentre que el percentatge de positius als nous tests és del 32,49%. Això, en l’àmbit pràctic, significa que una de cada tres proves PCR fetes han donat positiu (una de les proporcions més altes des de l’inici de la pandèmia) i que cada dos contagiats urgellencs transmeten la malaltia a tres persones més.

Al conjunt de l’Alt Urgell, els indicadors estan lleugerament per sota de la Seu, però igualment molt alts: a 1,35, 2.911 punts i 31,58%.

En el seu balanç setmanal, el vicealcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha destacat que la incidència acumulada de la comarca arriba ara mateix a 1.140 casos per cada 100.000 habitants. O el que és el mateix, uns 11 contagis per cada mil veïns. Fàbrega confia que aquests dies s’arribi “al pic de contagis”. Entre altres coses perquè, tot i que s’ha demostrat que l’òmicron és menys agressiu entre els vacunats, les altíssimes dades d’encomanats d’aquestes setmanes han posat el sistema sanitari “molt al límit” de la seva capacitat.

Pel que fa justament a la vacunació, la tercera dosi ja ha arribat al 30,1% de la població i continua avançant la protecció de treballadors essencials (39%), persones de 60-65 anys (52%) i a la franja de 66-69 i els grans dependents (64%). En altres col·lectius, com ara usuaris de residències i majors de 80 anys, ja supera amb escreix el 80%. Fàbrega ha insistit en la importància de continuar amb aquest procés, tenint en compte que les darreres dades d’ingressos a les UCI demostren que el nombre d’ingressats que no s’havien vacunat, o que no tenien una protecció completa, multiplica per set o fins i tot per deu el de pacients que tenien la pauta completa.

Aquests dies, a la Seu es fa la vacunació amb tercera dosi per a personal essencial que va rebre el vaccí d’AstraZeneca i per a tots els majors de 40 anys; i amb primera dosi, per a infants de 5 a 11 anys i per als majors de 12 anys que ho desitgin. Es pot demanar hora al web vacunacovid.catsalut.gencat.cat.

Aquest context coincideix amb la represa aquest dilluns del curs escolar, que arriba amb la principal novetat de la major flexibilitat en els confinaments d’aules, d’acord amb el que ha dictat el Govern espanyol. Des d’ara caldrà que hi hagi cinc contagiats en un grup escolar per confinar-lo, i no un sol contagiat com fins ara. La regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de la Seu, Núria Tomàs, ha explicat aquest dilluns a RàdioSeu que de moment les classes s’han reiniciat sense cap grup afectat a la Seu d’Urgell i confia que es pugui continuar les classes amb relativa normalitat. Tomàs creu que les mesures vigents fins ara suposaven un maldecap per a les escoles, pel fet que al primer trimestre l’augment constant de contagis ha causat que alguns grups encadenessin confinaments de manera successiva, a mesura que apareixien contagis de diferents alumnes. En tot cas, des del consistori i des de la comunitat educativa desitgen que baixi el nombre de positius a les aules, gràcies a l’avenç de la vacunació en els infants a partir dels cinc anys.

A la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, la situació actual és semblant a la de l’Alt Urgell. La taxa de transmissió és a 1,19 (més a prop del límit recomanat), la positivitat al 30% i el risc de rebrot a 3.867 punts. Aquest últim indicador està especialment elevat a l’Alta Ribagorça (8.585), el Pallars Sobirà (6.390) i l’Aran (5.917) i més moderat a la Cerdanya (3.796) i al Pallars Jussà (3.022). Això significa que, tot i estar igualment molt disparat, l’Alt Urgell és la comarca pirinenca amb una de les millors dades. Entre els quatre hospitals de la regió hi ha un total de 18 ingressats amb coronavirus.