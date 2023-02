Dia mundial contra el càncer: Entre gener i setembre de 2022 van ser ateses 357 persones amb aquesta malaltia

Cartell del Dia mundial contra el càncer (Govern d’Andorra)

Aquest dissabte se celebra el Dia mundial contra el càncer, enguany sota el lema “per unes cures més justes”. Es tracta d’una jornada que té com a objectiu augmentar la conscienciació i mobilitzar a la societat per a avançar en la prevenció i control d’aquesta malaltia.

En aquest sentit, el ministeri de Salut recorda que tenir cura de la pròpia salut amb una dieta saludable rica en fruita i verdura i amb el consum limitat d’aliments amb greixos d’origen animal i de carns vermelles i processades, fer exercici físic regularment i mantenir hàbits de vida saludables, no fumar i evitar o moderar el consum de begudes alcohòliques són factors de disminució del risc.

El càncer suposa un dels principals problemes de salut pública dels països subdesenvolupats. La prevenció i detecció precoç de la malaltia és clau per a augmentar les possibilitats de curació, pel que des del ministeri es duen a terme cribratges preventius gratuïts. El darrer, el de càncer de còlon i recte, que tot just va posar-se en funcionament el passat mes de desembre. En el cas del càncer de mama, el programa ja ha permès diagnosticar 148 dones afectades per aquesta patologia des que va iniciar-se el 2007, i compta amb una molt bona acceptació per part de la ciutadania.





Registre del càncer

El ministeri de Salut treballa, conjuntament amb l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i amb el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), per a poder desenvolupar un registre del càncer que permeti conèixer amb detall les dades de pacients del país afectats per aquesta patologia, ja siguin tractats a Andorra o a l’estranger.

Per ara, el SAAS facilita les dades de les que disposa a través dels diagnòstics d’anatomia patològica, és a dir de mostres extretes. Segons aquestes dades –i que tenen en compte no només nous casos, sinó totes les mostres extretes amb afectació cancerígena que s’han tractat a l’Hospital–, entre gener i setembre del 2022 es van atendre 357 persones amb càncer. D’entre tots els tipus, els més recurrents eren els de còlon, mama, pròstata i pulmó.