La 8a edició dels Encants Vintage ha estat un rècord històric, amb una recaptació de 21.612,00 €

El Comitè d’Andorra de l’UNICEF informa que la recaptació obtinguda durant l’obertura dels Encants Vintage els passats dies 17, 18 i 19 de novembre al local de Caldea situat a la 4a planta ha estat de 21.612,00 €.

Han estat moltes les persones i empreses que han col·laborat en aquesta 8a edició dels Encants Vintage donant articles de moda tan nous com de segona mà per vendre com venint a comprar en els tres dies que han estat oberts. La valoració que es fa és molt positiva perquè ha continuat la bona acollida entre totes les persones que hi han passat i que han fet alguna compra.

Hi havia molt per triar entre roba, complements i decoració. Centrats en la temporada de tardor/hivern, s’hi ha pogut trobar jaquetes i abrics, peces de roba de diferents estils com festa, clàssic, juvenil, bosses de mà a més de bijuteria i altres complements de primeres marques a preus molt assequibles, també hi havia un córner amb roba d’home. I aprofitant que s’acosta Nadal també hi havia articles de decoració nadalenca, a més de mobles, quadres i articles variats de decoració de la llar.

També ha tingut molt bona acollida el córner de l’ambaixadora dels Encants Vintage, la periodista i influenciadora Patricia Sañes que va estar present dimecres als Encants acompanyant i aconsellant els i les assistents.

Les peces que no s’han venut continuaran a la venda aviat el mateix local, que el Comitè pensa tornar a obrir periòdicament.