Detinguts per possessió de droga, per voler agredir als policies i per conduir amb el permís retirat

El servei de Policia va detenir, la matinada de dimarts, a l’interior d’un local d’oci nocturn del Pas de la Casa, un home de 33 anys, en possessió d’1,28 grams de cocaïna. També al Pas, una estona després, un turista de 38 anys va ser arrestat com a presumpte autor de delictes contra l’honor i contra la funció pública per insultar i intentar agredir els agents.
Finalment, un altre home, de 28 anys, va ser detingut dilluns a la nit com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia per conduir amb el permís retirat.