El preu del metre quadrat assoleix el rècord històric al Principat

El mercat immobiliari a Andorra continua tensionat i encadena nous rècords en un context de manca d’oferta i elevada demanda, segons l’últim anàlisi del sector. Tal com publica aquest dijous RTVA, el preu de l’habitatge al Principat ha assolit un màxim històric de 4.373 euros el metre quadrat, segons la 4a anàlisi del Mercat Immobiliari presentada avui per l’AGIA. L’estudi, amb dades de l’últim període de 2025, atribueix l’encariment principalment a una reducció de l’oferta del 12,7%.
L’estudi, amb dades de l’últim període de 2025, s’ha presentat a l’Hotel Hespèria d’Escaldes-Engordany aquest dijous en un acte encapçalat per Luís Alberto Fabra Garcés, director de la Càtedra en Mercat Immobiliari de la Universitat de Saragossa i membre de GAMERIN. L’informe analitza l’evolució recent del sector immobiliari al Principat.
A més de l’encariment de l’habitatge, l’anàlisi constata un increment del 65,2% en les compravendes respecte a l’any anterior, en un context marcat per la manca d’oferta i l’elevada demanda.
