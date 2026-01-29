Els museus i els monuments van rebre 214.886 visites el 2025

La Taula de Museus ha fet públic el balanç de visitants corresponent a l’any 2025. Concretament, durant l’any passat van passar pels museus, monuments i sales d’exposicions del Principat 214.886 persones, 42.626 més que el 2024, quan es va arribar a 172.260 visites, el que representa un augment dels visitants d’un 25%, respecte a l’any anterior.
Les dades de 2025 confirmen la consolidació del creixement sostingut dels museus, monuments i sales d’exposicions, tant pel que fa al nombre de visitants com a l’activitat cultural desenvolupada al llarg de l’any. Amb 214.886 visitants registrats, s’assoleix el millor resultat de la sèrie històrica iniciada el 2022, fet que evidencia l’interès creixent del públic per l’oferta cultural del país.
Museus i monuments gestionats pel Govern
Pel que fa als museus i monuments gestionats pel Govern, el total global de visites és superior al de l’any passat, de gairebé 30.000 persones. Aquesta dada es registra tot i els tancaments de Casa de la Vall (des d’abril fins a desembre), de la Farga Rossell (des de l’octubre 2024) i el Museu Nacional de l’Automòbil (des de l’agost al desembre) per manteniments i remodelacions, que ha comportat que el còmput total de visitants als museus disminueixi. Això es deu al fet que alguns museus gestionats pel Govern han mantingut els seus horaris, i han vist un augment de visitants, com és el cas del Museu Casa d’Areny-Plandolit, que ha viscut un increment de les visites que no es registrava des de 2004, i a l’obertura del Santuari de Meritxell tot l’any amb servei de visita guiada, que ha estat un èxit, amb 65.051 visitants comptabilitzats.
Activitats de la Taula de Museus
Paral·lelament, la intensa activitat programada pels membres de la Taula de Museus —amb 614 activitats i 30.037 assistents — posa de manifest el dinamisme del sector, així com l’impacte positiu de propostes com les Nits d’estiu als museus on s’inclouen part de les activitats que s’organitzen. Cal destacar també la tasca de posada en valor dels monuments gestionats per l’Àrea de Museus i Monuments del Govern, amb activitats específiques que han atret més d’un miler de participants.
Els resultats actuals reflecteixen una tendència molt positiva que reforça la importància de continuar impulsant propostes diferencials amb l’objectiu de continuar ampliant públics, diversificar l’oferta cultural i enfortir el paper dels museus com a espais de referència cultural, educativa i turística del país.
A la Taula coexisteixen múltiples museus, monuments i sales d’exposicions de diversa naturalesa, que ofereixen una àmplia oferta cultural als ciutadans d’Andorra i als turistes que visiten el país. Des d’aquests museus es programen activitats i tallers, es fan exposicions i s’ofereixen múltiples serveis als usuaris, a més de conservar patrimoni material i immaterial.
Per parròquies, les visites van ser les següents:
Canillo
|Espai Galobardes
|503
|Museu de la Moto
|4.434
|Santuari Basílica de Meritxell
|65.051
|Total
|69.988
Encamp
|Casa Cristo, Museu Etnogràfic (de juliol a desembre)
|1.269
|Museu Nacional de l’Automòbil
|7.881
|MW Museu de l’Electricitat
|9.122
|Total
|18.272
Ordino
|Espai Sociocultural Cal Pal
|4.996
|Mina de Llorts
|4.581
|Mola i serradora de cal Pal (juliol i agost)
|294
|Museu Casa d’Areny-Plandolit
|18.660
|Museu de la Miniatura
|11.892
|Sala d’exposicions Era del Raser
|2.749
|Total
|43.172
La Massana
|Farga Rossell Centre d’Interpretació del Ferro
|387
|Museu Casa Rull
|4.708
|Museu La Massana Còmic
|3.892
|Total
|8.987
Andorra la Vella
|Bici Lab Andorra
|14.629
|Casa de la Vall (Consell General, a partir de l’1 d’abril)
|7.103
|Espai Columba
|10.112
|Sala d’Exposicions del Govern
|4.685
|Total
|36.529
Sant Julià de Lòria
|Sala d’exposicions Sergi Mas
|542
|Santuari de Canòlich (del 25 al 30 de maig i de l’1 de juliol al 31 d’agost)
|1.609
|Total
|2.151
Escaldes-Engordany
|Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE)
|17.077
|Espai Caldes
|5.592
|Museu Carmen Thyssen Andorra
|13.118
|Total
|35.787
El balanç de 2025, pel que fa a les activitats incloses a les Nits d’estiu als museus i a cadascuna de les programacions habituals, queda desglossat de la forma següent:
Canillo
|Número d’activitats
|Assistents
|Espai Galobardes i Museu de la Moto
|7
|1.005
|Santuari Basílica de Meritxell
|3
|408
|Total
|10
|1.413
Encamp
|Número d’activitats
|Assistents
|Casa Cristo, Museu Etnogràfic
|3
|287
|Museu Nacional de l’Automòbil
|8
|829
|MW Museu de l’Electricitat
|57
|1.782
|Total
|68
|2.898
Ordino
|Número d’activitats
|Assistents
|Mina de Llorts
|4
|20
|Mola i serradora de cal Pal (juliol i agost)
|0
|0
|Espai Sociocultural Cal Pal
|12
|4.361
|Museu Casa d’Areny-Plandolit
|17
|4.674
|Museu de la Miniatura
|0
|0
|Era del Raser
|15
|2.252
|Total
|48
|11.307
La Massana
|Número d’activitats
|Assistents
|Museu Casa Rull
|18
|982
|Museu La Massana Còmic
|4
|328
|Total
|22
|1.310
Andorra la Vella
|Número d’activitats
|Assistents
|Bici Lab Andorra
|30
|2.068
|Casa de la Vall
|7
|1.415
|Espai Columba
|22
|1.022
|Sala d’Exposicions del Govern
|57
|1.619
|Total
|116
|6.124
Sant Julià de Lòria
|Número d’activitats
|Assistents
|Sant Julià i Sant Germà de Lòria
|1
|125
|Total
|1
|125
Escaldes-Engordany
|Número d’activitats
|Assistents
|Centre d’Art d’Escaldes- Engordany (CAEE)
|22
|753
|Espai Caldes
|16
|716
|Museu Carmen Thyssen Andorra
|311
|5.391
|Total
|349
|6.860