Els museus i els monuments van rebre 214.886 visites el 2025

El santuari de Meritxell
El santuari de Meritxell ha rebut nombrosos visitants (SFGA)

La Taula de Museus ha fet públic el balanç de visitants corresponent a l’any 2025. Concretament, durant l’any passat van passar pels museus, monuments i sales d’exposicions del Principat 214.886 persones, 42.626 més que el 2024, quan es va arribar a 172.260 visites, el que representa un augment dels visitants d’un 25%, respecte a l’any anterior.

Les dades de 2025 confirmen la consolidació del creixement sostingut dels museus, monuments i sales d’exposicions, tant pel que fa al nombre de visitants com a l’activitat cultural desenvolupada al llarg de l’any. Amb 214.886 visitants registrats, s’assoleix el millor resultat de la sèrie històrica iniciada el 2022, fet que evidencia l’interès creixent del públic per l’oferta cultural del país.



Museus i monuments gestionats pel Govern

Pel que fa als museus i monuments gestionats pel Govern, el total global de visites és superior al de l’any passat, de gairebé 30.000 persones. Aquesta dada es registra tot i els tancaments de Casa de la Vall (des d’abril fins a desembre), de la Farga Rossell (des de l’octubre 2024) i el Museu Nacional de l’Automòbil (des de l’agost al desembre) per manteniments i remodelacions, que ha comportat que el còmput total de visitants als museus disminueixi. Això es deu al fet que alguns museus gestionats pel Govern han mantingut els seus horaris, i han vist un augment de visitants, com és el cas del Museu Casa d’Areny-Plandolit, que ha viscut un increment de les visites que no es registrava des de 2004, i a l’obertura del Santuari de Meritxell tot l’any amb servei de visita guiada, que ha estat un èxit, amb 65.051 visitants comptabilitzats.



Activitats de la Taula de Museus

Paral·lelament, la intensa activitat programada pels membres de la Taula de Museus —amb 614 activitats i  30.037 assistents — posa de manifest el dinamisme del sector, així com l’impacte positiu de propostes com les Nits d’estiu als museus on s’inclouen part de les activitats que s’organitzen. Cal destacar també la tasca de posada en valor dels monuments gestionats per l’Àrea de Museus i Monuments del Govern, amb activitats específiques que han atret més d’un miler de participants.

Els resultats actuals reflecteixen una tendència molt positiva que reforça la importància de continuar impulsant propostes diferencials amb l’objectiu de continuar ampliant públics, diversificar l’oferta cultural i enfortir el paper dels museus com a espais de referència cultural, educativa i turística del país.

A la Taula coexisteixen múltiples museus, monuments i sales d’exposicions de diversa naturalesa, que ofereixen una àmplia oferta cultural als ciutadans d’Andorra i als turistes que visiten el país. Des d’aquests museus es programen activitats i tallers, es fan exposicions i s’ofereixen múltiples serveis als usuaris, a més de conservar patrimoni material i immaterial.



Per parròquies, les visites van ser les següents:

Canillo                        

Espai Galobardes503
Museu de la Moto4.434
Santuari Basílica de Meritxell65.051
Total69.988



Encamp

Casa Cristo, Museu Etnogràfic (de juliol a desembre)1.269
Museu Nacional de l’Automòbil7.881
MW Museu de l’Electricitat9.122
Total18.272



Ordino

Espai Sociocultural Cal Pal4.996
Mina de Llorts 4.581
Mola i serradora de cal Pal (juliol i agost)294
Museu Casa d’Areny-Plandolit18.660
Museu de la Miniatura11.892
Sala d’exposicions Era del Raser2.749
Total43.172



La Massana

Farga Rossell Centre d’Interpretació del Ferro387
Museu Casa Rull 4.708
Museu La Massana Còmic3.892
Total8.987



Andorra la Vella

Bici Lab Andorra14.629
Casa de la Vall (Consell General, a partir de l’1 d’abril)7.103
Espai Columba 10.112
Sala d’Exposicions del Govern4.685
Total36.529



Sant Julià de Lòria

Sala d’exposicions Sergi Mas542
Santuari de Canòlich (del 25 al 30 de maig i de l’1 de juliol al 31 d’agost)1.609
Total2.151



Escaldes-Engordany

Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE)17.077
Espai Caldes5.592
Museu Carmen Thyssen Andorra 13.118
Total35.787



El balanç de 2025, pel que fa a les activitats incloses a les Nits d’estiu als museus i a cadascuna de les programacions habituals, queda desglossat de la forma següent:

Canillo

 Número d’activitatsAssistents
Espai Galobardes i Museu de la Moto71.005
Santuari Basílica de Meritxell3408
Total101.413



Encamp

 Número d’activitatsAssistents
Casa Cristo, Museu Etnogràfic3287
Museu Nacional de l’Automòbil8829
MW Museu de l’Electricitat571.782
Total682.898



Ordino

 Número d’activitatsAssistents
Mina de Llorts 420
Mola i serradora de cal Pal (juliol i agost)00
Espai Sociocultural Cal Pal124.361
Museu Casa d’Areny-Plandolit174.674
Museu de la Miniatura00
Era del Raser152.252
Total4811.307



La Massana

 Número d’activitatsAssistents
Museu Casa Rull 18982
Museu La Massana Còmic4328
Total221.310



Andorra la Vella

 Número d’activitatsAssistents
Bici Lab Andorra302.068
Casa de la Vall71.415
Espai Columba 221.022
Sala d’Exposicions del Govern571.619
Total1166.124



Sant Julià de Lòria

 Número d’activitatsAssistents
Sant Julià i Sant Germà de Lòria1125
Total1125



Escaldes-Engordany

 Número d’activitatsAssistents
Centre d’Art d’Escaldes- Engordany (CAEE)22753
Espai Caldes16716
Museu Carmen Thyssen Andorra 3115.391
Total3496.860

