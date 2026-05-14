Marc Rossell assisteix a la I Trobada Internacional de Drets Digitals i reforça la cooperació amb la signatura del Protocol d’Entesa

El ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, s’ha desplaçat aquesta dijous a Barcelona per a assistir a la I Trobada Internacional de Drets Digitals, impulsada pel Govern d’Espanya, i que és un espai de referència que reuneix responsables polítics, experts internacionals i representants de la societat civil per a abordar els principals reptes de l’entorn digital. En el marc de la visita, el ministre ha mantingut una reunió bilateral amb el seu homòleg espanyol, Óscar López, i amb el qual ha formalitzat la signatura del Protocol d’Entesa en matèria de transformació digital que els dos governs van segellar el febrer passat.
El Protocol d’Entesa en transformació digital permet reforçar la cooperació bilateral en àmbits com la identitat digital, la intel·ligència artificial, la ciberseguretat o l’intercanvi de bones pràctiques. L’acord s’emmarca en l’estratègia del Govern de teixir aliances amb països de referència en digitalització, amb l’objectiu d’accelerar la transformació tecnològica i garantir que aquesta es desenvolupi amb plenes garanties per a la ciutadania.
Rossell ha compartit amb el ministre espanyol el projecte de llei que el Govern va entrar a tràmit parlamentari fa unes setmanes i que té com a objectiu blindar els drets dels infants en l’entorn digital, així com fer front als reptes de la Intel·ligència Artificial. En aquest sentit, Óscar López també ha explicat les diverses iniciatives legislatives que el govern espanyol està impulsant per a caminar en la mateixa línia.
La delegació andorrana s’ha completat amb l’ambaixadora d’Andorra a Espanya, Eva Descarrega, i el director d’Andorra Digital, David Vicente, i per part espanyola també hi ha pres part el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto.
Un espai internacional per a avançar en una digitalització centrada en les persones
Després de la reunió bilateral, els dos ministres han assistit la I Trobada Internacional de Drets Digitals, impulsada pel Govern espanyol i Mobile World Capital Barcelona, que té com a objectiu analitzar els grans reptes de la digitalització i situar els drets de la ciutadania al centre del desenvolupament tecnològic, amb un enfocament basat en la seguretat, la inclusió i la protecció dels drets fonamentals.
El congrés aborda qüestions clau com la ciberseguretat, la privacitat, la intel·ligència artificial, la governança digital i la protecció dels menors en entorns digitals, una de les prioritats emergents a escala europea i internacional.
A més, el ministre Rossell també ha participat a diverses ponències per a parlar i aprofundir sobre la democràcia digital i la protecció dels infants en l’àmbit digital.
La participació d’Andorra en aquesta trobada internacional reafirma la voluntat del Govern de sumar-se a les iniciatives dels països que lideren la definició d’un marc digital segur i ètic, que garanteixi la protecció de la ciutadania. En aquest sentit, Espanya s’ha posicionat com un dels estats capdavanters en la promoció dels drets digitals, impulsant iniciatives com la Carta de Drets Digitals i un marc de polítiques orientades a garantir una digitalització segura, fiable i centrada en les persones.