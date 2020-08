11 detinguts en la darrera setmana

El Cos de Policia ha procedit a la detenció d’11 persones durant aquesta darrera setmana (del 10 al 16 d’agost de 2020).

Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit (7) i altres delictes (4).

Delictes contra la seguretat del trànsit:

– El 13/08/2020 a les 00:22 hores, un home resident de 44 anys, amb una taxa de 1’23 g/l., control rutinari.

– El 13/08/2020 a les 02:30 hores, un home no resident de 18 anys, amb una taxa de 1’74 g/l., control rutinari.

– El 14/08/2020 a les 03:58 hores, un home resident de 29 anys, amb una taxa de 2’95 g/l., endemés com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia -crebantament d’una ordre judicial de suspensió del permís de conduir-, control rutinari.

– El 14/08/2020 a les 04:22 hores, un home resident de 21 anys, amb una taxa de 1’64 g/l., accident danys materials.

– El 15/08/2020 a les 01:51 hores, un home resident de 33 anys, amb una taxa de 1’51 g/l., accident danys materials.

– El 16/08/2020 a les 01:30 hores, un home resident de 25 anys, amb una taxa de 1’21 g/l., control rutinari.

– El 16/08/2020 a les 10:36 hores, una dona resident de 48 anys, amb una taxa de 1’47 g/l., accident danys materials.

Detencions per altres delictes:

– El 10/08/2020 a les 20:01 hores a Andorra la Vella, un home no resident de 42 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública -desobediència a una ordre d’expulsió administrativa-.

– El 14/08/2020 a les 03:58 hores a Encamp, una dona resident de 48 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra la funció pública –resistència greu a funcionaris de policia en l’exercici de llurs funcions-, i contra l’honor -injuries-.

La detinguda va d’acompanyant de la persona detinguda el mateix dia i hora per conducció sota l’efecte de l’alcohol i crebantament ordre judicial de suspensió del permís de conduir. La interessada reacciona de forma desproporcionada envers els agents interventors.

– El 15/08/2020 a les 23:15 hores a la Massana, un home resident de 20 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral.

Requerits per una baralla en la via pública en una zona d’esbarjo a Escaldes-Engordany. L’interessat, que no es trobava al lloc, havia agredit un jove menor d’edat amb un cop de puny al rostre, fent-lo caure al terra. L’enquesta efectuada permet identificar l’autor, que és controlat i detingut.

– El 16/08/2020 a les 13:05 hores al Pas de la Casa, un home no resident 47 anys, com a presumpte autor d’un delicte de maltractament en l’àmbit domèstic.

Es rep una denúncia per part de la parella de l’interessat, en la que manifesta que el dia anterior, arrel d’una discussió, va ser agredida (empentes, bufetades, cops de puny i de peu) per aquest. Vist la gravetat del fets esmentats es controla l’interessat i es deté.