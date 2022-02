Detingut per transportar tabac valorat en més de 9.000 euros

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 17 persones durant aquesta darrera setmana (del 7 al 13 de febrer del 2022). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (1), contra la seguretat del trànsit (6) i altres delictes (10). Destaca la detenció d’un home mentre transportava tabac valorat en més de 9.000 euros.

El 08/02/2022 a les 19:50 hores al Pas de la Casa, un home de 32 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic –contraban-. En un control rutinari a l’interior d’un aparcament públic de la vila, és controlat l’interessat duent a l’interior d’un turisme un total de 2.400 paquets de tabac i 15.000 grams de tabac de picadura, amb un total de 9.141,60 euros de mercaderia.

El 07/02/2022 a les 12:00 hores a Escaldes-Engordany, una dona de 27 anys és detinguda com a presumpta autora d’un delicte contra la funció pública -desobediència a una ordre d’expulsió administrativa per un període de 5 anys-.

El 08/02/2022 a les 23:54 hores a la parròquia de la Massana, un home de 61 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic i contra la funció pública –resistència i desobediència-. Els agents són requerits en un domicili particular per una agressió per part del detingut envers la seva parella. Sobre lloc, a més, l’interessat no vol col·laborar amb els agents interventors i reacciona de manera desproporcionada.

El 09/02/2022 a les 02:45 hores a la parròquia de Canillo, una dona de 40 anys és detinguda com a presumpta autora d’un delicte contra l’honor. Una patrulla es trobava efectuant un control de dues persones a l’exterior d’un local d’oci on hi ha una forta afluència de gent. La interessada s’atansa al lloc dels fets, moment en què els agents interventors la conviden a allunyar-se uns metres de la zona per tal de salvaguardar la seguretat del control policial. Lluny de col·laborar, aquesta reacciona de manera desproporcionada i injúria la patrulla, motiu pel qual es procedeix a la seva detenció.

El 09/02/2022 a les 11:20 hores a Escaldes-Engordany, un home de 23 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en tràfic jurídic. El Servei d’Immigració ha rebut una sol·licitud per part de l’interessat per a l’obtenció d’una autorització temporal per treballar al Principat. En verificar la documentació annexada, es detecta que un document relatiu a la seva activitat laboral al seu país d’origen és fals, motiu pel qual es procedeix a la seva detenció.

El 09/02/2022 a les 18:15 hores a Encamp, un home de 27 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Es procedeix a la detenció de l’interessat per agredir la seva parella.

El 10/02/2022 a les 09:35 hores a Andorra la Vella, un home de 21 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual.

L’11/02/2022 a les 03:30 hores a Escaldes Engordany, un home de 25 anys, és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública –resistència i desobediència-. Els agents mentre efectuant rondes preventives per la vila, identifiquen un grup de 3 joves els quals estan cridant i destorbant la tranquil·litat pública. En ser controlats, se’ls demana de marxar del lloc i no molestar el descans dels veïns. L’interessat, lluny de col·laborar amb els agents interventors, fa cas omís a les indicacions donades, reacciona de manera desproporcionada i es procedeix a la seva detenció.

El 12/02/2022 a les 04:22 hores a Escaldes-Engordany, un home de 24 anys, és detingut com a presumpte autor dels delictes contra l’honor -injúries- i la funció pública -resistència i desobediència-. L’interessat picava insistentment als intèrfons d’accés del Despatx Central de Policia i recriminava l’actuació policial envers un familiar seu el qual ha estat detingut durant la nit. Tot seguit, injúria els agents de Policia que l’atenen i en ser controlat, reacciona de manera desproporcionada, motiu pel qual es procedeix a la seva detenció.

El 13/02/2022 a les 18:55 hores a Andorra la Vella, un home de 45 anys, és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública -resistència i desobediència-. Els agents són requerits quan un home estava increpant a la gent pel carrer. En procedir al seu control, aquest reacciona de manera desproporcionada envers els agents interventors.

Delictes contra la salut pública:

El 09/02/2022 a les 02:45 hores a la parròquia de Canillo, és detingut un home de 24 anys. La Policia és requerida quan els agents de seguretat d’un local d’oci feien fora uns clients que estarien consumint algun producte estupefaent a l’interior dels banys. Sobre lloc, s’identifica a aquestes persones i a l’interessat se li troba un embolcall amb 3 pastilles d’èxtasi i una petita quantitat de marihuana.

Delictes contra la seguretat del trànsit:

El 10/02/2022 a les 21:35 hores, un home de 24 anys, és detingut amb una taxa de 1’23 g/l., endemés del delicte contra la integritat física i moral, accident amb ferits.

L’11/02/2022 a les 04:22 hores, una dona de 41 anys, és detinguda amb una taxa de 2’07 g/l., accident de danys materials.

El mateix dia, a les 05:42 hores, un home de 33 anys, és detingut amb una taxa de 1’51 g/l., accident de danys materials.

El 12/02/2022 a les 03:23 hores, un home de 30 anys, és detingut amb una taxa de 2’03 g/l., refús a la prova de tòxics salivar i a més, un delicte contra la funció pública (desobediència). Inicialment, intervenen funcionaris del Servei de Circulació d’Andorra la Vella per una infracció al Codi de la Circulació, moment en què l’interessat fa cas omís a les indicacions dels agents i es dona a l’escàpol.

El mateix dia a les 22:15 hores, un home de 29 anys, és detingut amb una taxa de 1’00 g/l., accident de danys materials.

El 13/02/2022 a les 05:52 hores, un home de 23 anys, és detingut amb una taxa de 2’44 g/l., control específic.