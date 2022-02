Ordino recupera la penjada i l’enterrament del Carnestoltes, que no es feia des del 1997

El carnaval d’Ordino recuperarà enguany la penjada i enterrament del Carnestoltes, una pràctica que no es feia des del 1997.

La iniciativa és possible per la col·laboració entre el Comú d’Ordino i l’Associació de la Cultura Popular d’Ordino. El president de l’entitat, Albert Roig, ha manifestat que “el fet que una generació que durant molts anys es va dedicar a organitzar el Carnaval ho deixés de fer, fa que, si no hi ha un relleu, es vagi perdent”. “No és res traumàtic, és normal, per això vetllem per poder-lo tenir”.

Un altre dels actes centrals d’aquest carnaval serà el judici dels contrabandistes que, com ja és habitual, inclourà elements de sàtira política i paròdia.