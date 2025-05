Detingut per haver agredit sexualment dues menors

Un home emmanillat (iStock)

La Policia va detenir, aquest dijous a la tarda, a Andorra la Vella, un home, veí del Principat, de 42 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual. Tenia una ordre de detenció judicial per presumptes agressions sexuals a dues menors d’edat. A una d’elles l’hauria agredit sexualment en diverses ocasions entre els 8 i els 11 anys i, a l’altra, almenys una vegada, quan en tenia 9.

A més, també se l’acusa d’un delicte d’utilització de menors per a la pornografia perquè hauria enregistrat i difós per xarxes socials un vídeo on apareixia, nua, una de les víctimes menor d’edat.