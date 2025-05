Arresten un home implicat en un cas de defraudació a una empresa de més de 60.000 euros

Un home sent emmanillat (arxiu/Pexels)

Aquesta setmana, la Policia ha arrestat, al Pas de la Casa, un home de 26 anys com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni. La detenció es va efectuar dimarts al matí per ordre judicial per la seva presumpta implicació en un cas que es remunta a l’abril de 2023, quan es va detenir l’extreballador d’un establiment comercial del país que hauria defraudat més de 60.000 euros a l’empresa a través de comandes de productes d’electrònica.

Aquest, va obtenir, de forma fraudulenta, un codi que li permetia manipular el sistema perquè entengués que els productes ja estaven pagats quan no era així i, un cop arribaven a la botiga, els venia per internet. Quan va cometre l’estafa, l’home ja no treballava a l’empresa. Actuava amb la cooperació del detingut aquesta setmana, que era qui recollia el material a l’establiment.