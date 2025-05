El Govern aprova el Reglament de les especialitats dels membres del Cos Penitenciari

Un agent penitenciari (SFGA)

Amb el doble objectiu de millorar l’especialització i incrementar els nivells del servei que s’ofereix per part dels membres del Cos del Centre Penitenciari, el Consell de Ministres ha aprovat el Reglament de les especialitats dels membres del cos. El text desplega la Llei rectora del Cos penitenciari que apunta que els membres del cos poden desenvolupar, de forma parcial o permanent, altres funcions que per les seves característiques puguin considerar-se especialitats, a més de les funcions pròpies del seu lloc de treball habitual. Així, s’establirà una major especialització del Cos que permetrà donar un millor servei, a la vegada que s’ofereix una nova opció per a avançar en la carrera professional.

Entrant al detall, el Reglament identifica un total de quatre especialitzacions: Unitat de Custòdia, Execució de Penes i Mesures; Unitat Sanitària, de Reinserció, Menors i Salut Mental; Unitat de Formació i Unitat de Grups Especials i Tècnics. Així, dins de cada unitat, es preveu que es puguin assolir fins a tres nivells d’especialitat diferenciant entre bàsic, mitjà i alt, en funció de les competències, el grau d’especialitat i la formació requerida. L’accés als nivells d’especialitat queda subjecte al compliment de les condicions de formació i de permanència mínima establertes al text. Aquells que desenvolupin una especialitat podran rebre una prima no consolidable pel temps que la desenvolupin.