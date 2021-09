Detingudes 11 persones per conduir sota els efectes de l’alcohol i drogues

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 14 persones durant aquesta darrera setmana (del 13 al 19 de setembre del 2021). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (1), contra la seguretat del trànsit (11) i altres delictes (2).

Dels 11 conductors detinguts per delictes contra la seguretat del trànsit, dos van ser detinguts per donar positiu a la prova de control de tòxics salivar i la resta en presentar taxes d’alcoholèmia per sobre dels 0,8 g/l. A un d’aquests se’l va detenir després de patir un accident i causar una persona ferida, i a una altra també se li imputa un delicte de desobediència i resistència, en fer cas omís a les indicacions dels agents de policia.

Altres delictes

El 18/09/2021 a les 01:40 hores a Andorra la Vella, es deté un home de 29 anys a qui es van comissar 2’3 grams de cocaïna en un control rutinari.

El 15/09/2021 a les 09:40 hores a la parròquia de Canillo, es deté home de 40 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual, concretament de consum i distribució de pornografia infantil.

El 19/09/2021 a les 22:06 hores a Encamp, es deté una dona de 33 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Els agents van ser requerits per una discussió de parella que deriva en una agressió de la interessada envers l’altra part.