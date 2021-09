Vinyes – Mercader acaben quarts a Açores, malgrat una espectacular remuntada

Joan Vinyes – Jordi Mercader (Suzuki Swift R4lly S) no haurien signat abans d’iniciar el 55 Açores Ral·li, la quarta posició final. No obstant això, tal com va començar la prova, completar-la a 20” del podi i a un excel·lent ritme, va provocar que Vinyes es donés per molt satisfet i deixés l’illa de San Miguel Açores amb les millors sensacions i convençut que el quart lloc és més positiu del que pugui semblar en molts aspectes, sobretot, a continuar viu en un certamen (ERC2) de gran nivell de pilotatge.

Sense cap dubte, la competició de Vinyes-Mercader enmig de l’Oceà Atlàntic va estar marcada per un problema mecànic, es va afluixar una “mangueta” del turbo, en el tercer quilòmetre de la primera especial. El tàndem de l’equip Suzuki Ibèrica va haver de completar la primera secció (3 especials amb 62 km, de velocitat) sense turbo, la qual cosa els va costar la perduda de tota opció a la lluita pel triomf.

Els equips participants van tenir temperatura agradable durant els dies previs a l’inici de la competició. Al principi de la primera etapa la pluja va ser present en les especials del sud de l’illa mentre que la jornada següent, en la part nord, va començar amb cel ennuvolat per a acabar imposant-se el sol als núvols. El vent, amb major o menor intensitat, sempre va ser present.

En els reconeixements, Vinyes-Mercader van descobrir un traçat molt exigent

En la seva primera visita a l’arxipèlag de parla portuguesa, Vinyes-Mercader van poder comprovar que totes les referències que tenien sobre la duresa d’aquest ral·li es van confirmar. Especials amb desnivells molt pronunciats, canvis de ritme constants, pistes molt estretes i encaixonades entre marges de terra i naturalesa…, En fi, un recorregut en què qualsevol error podia tenir conseqüències irreversibles.

En la “free practice” (2 passades per una especial de 3,12 km, la zona de Lagoa), que es va disputar en una cronometrada d’unes característiques semblants a les comentades, ja es van poder veure les primeres conseqüències de la duresa del traçat. Vinyes-Mercader, van superar aquest primer obstacle del ral·li complint amb els objectius que s’havien marcat, és a dir, marcant el segon millor crono de la seva categoria (2’02”650) en el tram de qualificació (TC) i la 18a posició en la classificació escratx, d’aquesta manera van poder evitar el fet de sortir obrint el ral·li durant la primera etapa.

Vinyes comentava d’aquesta manera els canvis en l’elecció de la posició de sortida: “A Açores van modificar la reglamentació i eren els 25 primers del TC els que tenien opció a triar la posició de sortida. Així doncs, aquesta vegada tocava arriscar una mica en el TC per a no estar entre els últims a poder triar la posició de sortida. Iniciar un ral·li de terra en les primeres posicions sempre és un contratemps. Al final vam poder triar la 7a plaça, un lloc que crèiem correcta abans d’iniciar el TC”.

Etapa 1. En el tercer quilòmetre del pas inicial per Graminhais, es va diluir tota opció a guanyar a Açores

Va ser un inici descoratjador el que van haver de superar Vinyes-Mercader i tot l’equip Suzuki Ibèrica, en l’inici de l’Açores 2021. El problema esmentat va fer que l’estratègia de competició canviés de manera radical.

Aquest era el comentari de Vinyes en finalitzar la jornada: “És cert que ha estat un cop moral important, fins al moment tot s’havia desenvolupat amb normalitat, el Swift es va comportar de manera impecable en l’FP i avui … Hem intentat fer un arranjament de supervivència al final de la primera especial, però no ha estat possible tornar a col·locar la “mangueta”. Hem seguit a un ritme molt lent, però hem aconseguit arribar a l’assistència. Els tècnics de l’equip han solucionat la incidència sense complicacions”.

Amb el Switf reparat, però amb molt de temps perdut, es va plantejar l’opció de deixar el ral·li. Segons Vinyes la decisió de continuar va ser unànime: “El temps perdut era important, però quedava molt de ral·li per davant. La possibilitat de seguir, pensant a millorar les prestacions tant del Swift com les nostres en el pilotatge sobre terra era la millor opció. Millorar en la classificació? Mai se sap, com deia queda tota la segona etapa per competir, amb dues passades per una especial tan difícil com Sete Cidades”.

Etapa 2. Vinyes-Mercader els més ràpids d’aquesta segona jornada

El tàndem #26 de l’Equip Suzuki Ibèrica va iniciar la segona etapa amb la millor predisposició. Sense res a perdre i molt a guanyar, l’objectiu era imprimir un ritme molt alt i intentar pressionar als rivals que els precedien. Vinyes-Mecader van esprémer al màxim el Swift R4lly i va marcar 5 dels 7 escratx possibles d’aquesta segona etapa. Al final van quedar a menys de 20” del podi, és a dir, al seu immediat rival li van recuperar gairebé 4’.

Vinyes es mostrava plenament satisfet de com s’havia desenvolupat aquesta segona etapa, malgrat no estar en el podi final: “Crec que ho vam tenir molt a prop. Una virolla en l’últim pas per Sete Cidades, ens va fer perdre uns segons (13” segons la telemetria), amb el que gairebé ho aconseguim”.

Malgrat tot, molt satisfet d’aquesta segona etapa i del ral·li en general. És un ral·li molt difícil però alhora et permet conèixer uns paratges d’un bellesa increïble. A més en el tema purament esportiu afegia: “He après molt en aquest ral·li. La decisió de continuar malgrat el temps perdut, crec que va ser molt encertada. M’ha permès recuperar alguns detalls del meu pilotatge sobre terra que fins al moment no havia aconseguit.

En fi deixo les Açores molt content amb l’experiència i amb la motivació màxima per a sortir per totes, dins de 15 dies, en el Ral·li de Fafe, en aquest cas en pistes de terra del territori peninsular portuguès”.

El Ral·li Serras de Fafe e Felgueiras, que es disputarà els dies 1, 2 i 3 d’Octubre, serà la sisena cita de l’ERC2 de la present temporada. La prova organitzada per Demoporto, tornarà a transitar per les tradicionals pistes de terra del nord de Portugal, sent la localitat de Fafe, amb l’assistència en ple centre de la localitat, el nucli de la prova portuguesa del Campionat d’Europa de Ral·lis (ERC) 2021.