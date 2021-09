Un detingut en el marc de l’Operació Consola, contra la pornografia infantil,

El Cos de Policia ha procedit a la detenció a la parròquia de Canillo, d’una persona per presumpta difusió i consum de pornografia infantil. La detenció s’ha practicat aquest dimecres en el marc de l’operació Consola.

La investigació duta a terme pel grup de delictes tecnològics durant sis mesos, ha permès identificar un home de 40 anys, que hauria consumit i compartit massivament contingut de pornografia infantil.

En el marc d’aquest operatiu, s’han comissat nombrosos equips informàtics i de telefonia mòbil així com altres components que poden revestir interès per la investigació, els quals previ estudi, hauran de determinar l’abast real de les infraccions, així com comprovar o descartar la possible implicació de terceres persones.

La investigació continua oberta.

La Policia recorda que si, en algun moment i de manera accidental, es troba a les xarxes pornografia infantil, no s’ha de fer cap acció al lloc i informar d’immediat al Cos de Policia mitjançant el correu consultesdetec@policia.ad