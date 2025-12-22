Un turista que creava aldarulls en un local és detingut, a més, per injuriar greument els policies

Aquest passat dissabte, a la 01:40 hores de la matinada, a Andorra la Vella, es va requerir els agents del servei de Policia en un local d’oci nocturn ja que hi hauria un home creant aldarulls al seu interior. En ser controlat per la patrulla, aquest es va negar a ser identificat i va reaccionar de manera desproporcionada envers els agents, a més d’injuriar-los greument.
L’individu arrestat pel servei de l’ordre és un turista de 28 anys i se’l va detenir com a presumpte autor de delictes contra la funció pública i l’honor.