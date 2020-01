La policia va detenir dilluns una dona de 46 anys acusada de furtar set quilos d’or en lingots valorats en uns 300.000 euros en un domicili particular.

La denúncia es va cursar el novembre de 2019. La investigació va establir que l’autor o autors no havien emprat la força per accedir al lloc on estaven els lingots, amb la qual cosa inicialment es va centrar a l’entorn de la víctima. L’operació, batejada com Esquí d’Or, continua oberta i no es descarten noves detencions.