Detinguda per agafar el mòbil de la parella i compartir imatges a les xarxes socials sense el seu permís

El Cos de Policia ha procedit a la detenció d’11 persones durant aquesta darrera setmana (del 17 al 23 de gener del 2022). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit (4) i altres delictes (7), entre els quals destaca la d’una dona que havia agafat el telèfon mòbil de la parella i havia compartit imatges i vídeos a les xarxes socials sense el seu consentiment. Arrel d’aquests fets, s’inicia una discussió entre la parella que deriva en una agressió mútua, motiu pel qual són detinguts tant la dona com l’home, ambdós de 45 anys i veïns del Principat, com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. A la dona també com a presumpta autora d’un delicte contra la intimitat. Els fets van passar la matinada del 21 de gener.

El 18/01/2022 a les 02:04 hores al Pas de la Casa, es deté un home de 19 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’honor -injuries-. Els agents van ser requerits ja que un grup de joves estaria causant aldarulls a la via pública. En procedir a controlar-los, un dels joves, que no duia la mascareta i és informat de l’obligatorietat de portar-la. En fer cas omís de les indicacions dels agents, se li comunica que seria sancionat, i se li demana que s’identifiqui amb un document. En aquest punt, l’interessat reacciona de manera desproporcionada proferint injuries envers els agents.

El 18/01/2022 a les 08:00 hores a Andorra la Vella, es deté un home de 63 anys, el qual feia objecte d’una ordre de recerca judicial amb detenció per presumpte autor d’uns delictes contra la funció pública -desobediència- i l’honor -injúries-.

El 18/01/2022 a les 09:20 hores a Andorra la Vella, es deté un home de 32 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual.

El 18/01/2022 a les 16:50 hores a la Massana, es deté un home de 46 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Requerits per un ciutadà, el qual es troba a Escaldes-Engordany i constata una agressió per part d’un home envers la seva exparella a la via pública. Arribats al lloc dels fets, l’home ja hauria marxat. Pels fets exposats, s’inicia una recerca i es localitza l’interessat en dependències policials de La Massana, moment en que es procedeix a la seva detenció.

El 19/01/2022 a les 18:45 hores a la frontera del riu Runer, es deté un home de 54 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’honor -injúries-. La Policia és informada que a l’autocar de línia Andorra – La Seu d’Urgell, hi hauria un home en estat embriac i molestant a la resta d’usuaris. Controlat l’autobús en sentit descendent (sortida del Principat), s’identifica l’interessat i aquest reacciona de manera desproporcionada envers els agents interventors.

Delictes contra la seguretat del trànsit

El 22/01/2022 a les 01:27 hores, un home de 34 anys, amb una taxa de 1,10 g/l., parada rutinària.

El 23/01/2022 a les 00:15 hores, una dona de 35 anys, amb una taxa de 1,55 g/l., control específic.

El 23/01/2022 a les 00:45 hores, un home de 35 anys, amb una taxa de 0,91 g/l., parada rutinària.

El 23/01/2022 a les 05:40 hores, un home de 27 anys, amb una taxa de 0,82 g/l., control específic.