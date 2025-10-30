Carla Mijares i Íria Medina preparen a Levi les primeres curses de la temporada

L’equip nacional femení de tècnica, amb les esquiadores del Principat, Carla Mijares i Íria Medina, es troba a Levi (Finlàndia) per a una primera estada a Escandinàvia on es perfilen els detalls per a l’inici de la temporada. Després de tres dies a Wittenburg (Alemanya) també amb l’equip masculí, el grup sencer es va traslladar a Levi per a seguir entrenant.
“La Carla a Wittenburg va treballar els començaments dels traçats per a agafar el més d’hora possible el ritme i generar velocitat”, ha explicat el responsable de l’equip, Josh Alayrach. “A Levi va intentar repetir el que vam treballar a Ushuaia durant la pretemporada d’estiu, que és ser regular, ser madura a totes les mànegues, arribar a baix i amb un nivell d’esquí molt alt”, ha afegit Alayrach.
Abans, la corredora andorrana, que disputarà la Copa del Món de Levi del pròxim 15 de novembre, va ser a Wittenburg per a adaptar-se a una neu molt dura, per a després seguir a Levi, on ara per ara les condicions són una mica més difícils amb molta humitat i pluja. La previsió és continuar entrenant fins el dia 6.
Íria Medina, el focus en la Copa d’Europa
Pel que fa a Íria Medina, el seu treball està sent molt bo, segons explica Ibon Mintegui, el seu entrenador, treballant a més l’adaptació al material i poc a poc agafant el ritme. L’andorrana esquiarà fins el 10 de novembre, quan tornarà a Andorra. Més tard, el 21 de novembre, anirà a Suïssa per a entrenar de cara a la primera Copa d’Europa de gegant, a Zinal, els dies 1 i 2 de desembre. Després, posarà rumb a Àustria per a competir també a la Copa d’Europa de Mayrhofen, els dies 6 i 7 de desembre.