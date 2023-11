Detencions per conduir amb el permís retirat i per possessió de droga

Un home sent emmanillat (arxiu/Pexels)

La Policia ha detingut un home de 23 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia per conduir amb el permís retirat fora de l’horari permès per la Batllia. També com a presumpte autor d’un delicte contra l’administració de justícia per incomplir una altra ordre de privació del permís de conduir es va arrestar la matinada de dissabte un home no resident de 34 anys.

D’altra banda, els darrers el servei de Policia ha procedit a la detenció de dos homes, de 37 i 42 anys, per possessió de droga. Ambdós arrestats van ser controlats amb 0,5 grams de cocaïna. Els fets van tenir lloc a la parròquia d’Andorra la Vella.