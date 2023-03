Detenció de 3 persones: Agressió a la parella, positiu en alcoholèmia i desobeir una ordre d’expulsió

Una persona detinguda a la presó (SFGA/arxiu)

Aquesta passada nit, la Policia va detenir un home, veí del Principat d’Andorra, de 36 anys d’edat, per conduir sota els efectes de l’alcohol arran d’un accident amb danys materials. Va donar positiu al control d’alcoholèmia amb una taxa de 0,96.

Els darrers dies també es va arrestar, a Encamp, una dona, veïna de les valls, de 22 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic, contra la llibertat i contra la seguretat col·lectiva perquè hauria agredit la seva parella i hauria esgrimit un ganivet per a amenaçar-lo.

Per a acabar, dimecres al Pas de la Casa la Policia va detenir un home, de 25 anys i no resident al país, com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per desobeir una ordre d’expulsió.