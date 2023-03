Liberals aposta per dotar de més recursos tècnics a la Justícia per a evitar la saturació

A la foto, els Liberals Víctor Filloy, Maribel Lafoz (dreta), i Noèlia Dobarro (al centre). Imatge: Liberals

Liberals considera urgent poder dotar i aportar tots els mitjans i els recursos per a intentar desbloquejar la saturació que hi ha avui en dia en la Justícia. La número 2 de la llista nacional, Maribel Lafoz, ha manifestat que “estem molt preocupats per la situació que està vivint Andorra a nivell de resolucions judicials”.

Així, doncs, Lafoz ha exposat que una forma efectiva seria dotar tècnicament els batlles perquè tinguin un suport en el seu dia a dia. “Pensem que estan mancats d’aquests recursos imminents, els quals no és tant proveir de més funcionariat en si, sinó dotar-los de recursos tècnics, ja siguin juristes especialitzats en temes financers, economistes o comptables, que els donin un cop de mà per a donar sortida a tots aquells expedients que fa moltíssims anys que s’arrosseguen”, ha comentat. Amb aquests recursos, els batlles podrien prendre decisions més ràpides, ha indicat.

De fet, ha exposat que els titulats superiors a Andorra estan capacitats per a donar aquest cop de mà a la justícia, “sobretot en el treball de dossiers especialment tècnics de component comptable o financer”, ja que als batlles els pot requerir una dedicació superior. Lafoz ha puntualitzat que la intenció és que els batlles puguin tenir ja d’entrada la feina bastant més sintetitzada, la qual els permeti prendre les decisions. “Hi ha causes que porten 7 o 8 anys estancades i això s’ha de solucionar ràpidament”, ha remarcat, afegint que calen certes regulacions que permetin agilitzar la justícia.

D’altra banda, Lafoz ha reconegut que ja s’ha aprovat poder destinar de més recursos financers per a dotar la justícia dels mitjans materials i humans, però ha incidit en el fet que no és una mesura immediata. “S’han de fer els edictes, la gent s’ha de presentar i alguns queden deserts, i a banda, després s’han de formar”, ha explicat, i ha afegit que no és una solució d’un dia per a l’altre. En aquest sentit, també ha declarat que si es descongestiona la justícia, tindran temps per a poder-se formar. “Estan tan saturats que no es poden dedicar a formar-se oportunament per a tirar endavant aquelles causes més tècniques”, ha insistit.

Finalment, pel que fa al Consell Superior de la Justícia, la candidata liberal ha indicat que “han de fer una feina més intensa quant a la gestió i a la professionalització de la seva gent”. En aquest sentit, ha reconegut que el component polític hi és, però ha remarcat “que tot el que sigui professionalitzar i independitzar la justícia, els liberals hi estem totalment a favor”.