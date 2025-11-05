Detectada la primera llopada amb cadells a Catalunya en 100 anys

El Departament d’interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya, a través del cos d’Agents Rurals, ha confirmat la presència de la primera llopada a Catalunya en més de 100 anys. Es tracta de dos adults i tres cadells de llop (Canis lupus) nascuts aquest any en el territori de Catalunya, concretament en una àrea molt extensa, a cavall entre l’Alta Garrotxa i l’Alt Empordà.
El cos d’’Agents Rurals, encarregat del seguiment d’aquesta espècie a Catalunya, ha intensificat el seguiment i la vigilància d’aquest grup per a ser coneixedors del seu comportament i hàbits, així com de les seves possibles interaccions amb les activitats humanes.
Aquest fet històric arriba després de dècades de seguiment per part de la Generalitat de Catalunya, i just quan fa un quart de segle que es va detectar el retorn d’un individu aïllat de llop al Parc del Cadí-Moixeró. Amb el naixement dels cadells, tal com marca la normativa, el llop passa automàticament d’espècie extinta com a reproductora a espècie amenaçada en perill d’extinció. Aquest nou estatus implica la redacció, tramitació i aprovació d’un pla de recuperació, com preveu la normativa europea. Totes les mesures que es prenguin a partir d’ara es faran de manera coordinada amb la Taula del Llop i els departaments implicats: Interior i Seguretat Pública, Territori, Habitatge i transició ecològica i Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Més agents, suport a la ramaderia i potenciar la Taula del Llop
En paral·lel i en el marc de les tasques de seguiment d’aquesta espècie, el Govern català ja té previst fer un seguiment de la nova situació.
Treballa en l’especialització de més agents rurals i l’increment de l’eficàcia i recursos del cos davant aquesta nova realitat, així com en l’especialització de tècnics dels departaments implicats.
Per altra banda, la Generalitat intensifica el treball directe amb les explotacions ramaderes i conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona, desenvolupa un projecte per a millorar el suport a la ramaderia extensiva, tal com s’ha anat treballant a la Taula del Llop on hi ha els tres departaments implicats, una representació dels sindicats agraris i una representació d’entitats ecologistes, entre d’altres.
A més, el Govern català fa temps que impulsa mesures de coexistència per a minimitzar els danys produïts a la ramaderia per la presència d’individus de llop aïllats a Catalunya. El programa de prevenció de danys a la ramaderia ja inclou mesures com ara la cessió de material de prevenció, com, per exemple, vailets elèctrics; el foment dels gossos de protecció de ramats i es dona suport econòmic als ramaders que facin autoprotecció del ramat.
També cal remarcar que a proposta del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Govern ha aprovat recentment el Pla de Ramaderia Extensiva, que inclou mesures específiques per a garantir la convivència de l’activitat ramadera amb la fauna salvatge.
En aquest sentit, des del Departament de Territori Habitatge i Transició Ecològica s’ha explicat que en el marc del Grup de Treball del Llop ja fa mesos que s’està treballant en un pla de gestió de l’espècie i s’han impulsat diverses mesures de suport per a la prevenció de danys en la ramaderia per la presència puntual de diversos exemplars dispersants a Catalunya. Tota aquesta feina servirà de base del futur pla de gestió. Actualment, des de la Generalitat s’està cedint material d’autoprotecció i donant suport en la gestió dels ramats. Així mateix, tal com es va comprometre el Govern s’ha actualitzat els barems i s’ha incorporat el concepte de lucre cessant per a compensar els danys que causa la fauna salvatge protegida a la ramaderia i a l’agricultura.
Cal destacar que la presència del llop també contribuirà al control de la població de grans ungulats, com ara cabirols i el senglar, que també estan provocant greus afectacions en l’agricultura i la ramaderia.
Cronologia
El gener de 2024 el cos d’Agents Rurals va confirmar la presència d’un llop en aquesta zona. El mes de maig s’aconsegueix identificar-lo genèticament i es descobreix que es tracta d’una femella. Aquell mateix mes, es localitza un segon animal a la zona que fotogràficament ja es pot identificar com un mascle.
Al llarg de tot el 2024 es localitzen els dos animals, sempre per separat i sovint força allunyats fins que al desembre, per primer cop, es confirma en unes imatges de les càmeres de seguiment, que els dos animals van junts.
A partir d’aquest moment es va intensificar el seguiment i la vigilància de la zona. Cal remarcar que es tracta d’una àrea molt extensa i àmplia, amb una orografia complicada.
Aquest seguiment estret va permetre detectar canvis en el comportament dels llops adults quan s’apropava el període reproductor, entrada ja la primavera. Un cop identificades les zones més sensibles es va optar per fer un seguiment més quirúrgic i no interferir en aquest període sensible i esperar a la tardor quan els cadells comencen a seguir els adults per tot el territori, per a verificar l’èxit reproductor o no d’aquesta parella.
Així, aquesta tardor, quan els cadells han començat a desplaçar-se molt més, seguint els adults, els Agents Rurals els han pogut detectar i confirmar la presència d’un total de 3 nous individus.
Retorn natural del llop
Aquest any fa 25 anys des de l’aparició del primer llop d’estirp italiana a Catalunya procedent de França. Aquest fet va marcar el començament d’un procés de retorn natural d’una espècie que havia desaparegut del territori català durant gairebé un segle.
Quan van desaparèixer els darrers exemplars de llop, l’escenari ecològic era molt diferent de l’actual. La presència d’ungulats salvatges era escassa: no hi havia cérvols, cabirols, daines ni muflons. Només quedaven alguns isards al Pirineu i unes poques cabres salvatges als Ports. Fins i tot el senglar era molt menys abundant que avui dia, i la seva situació no tenia res a veure amb la que es registra actualment.
Avui, el panorama ha canviat radicalment. Les poblacions d’ungulats salvatges s’han multiplicat en moltes zones del territori, convertint-se en preses abundants per al llop. En alguns indrets, aquestes espècies provoquen problemes seriosos per a l’agricultura, la seguretat viària i la ramaderia, actuant com a possibles vectors de malalties.
Des d’un punt de vista biològic, el retorn del llop és un procés natural i lògic. La presència de preses afavoreix la tornada del depredador, contribuint a recuperar l’equilibri ecològic dels ecosistemes. La reaparició del llop a Catalunya no només és un fenomen biològic rellevant, sinó també un indicador de la transformació del medi natural en les darreres dècades.
En definitiva, la reaparició de l’espècie a Catalunya significa una notícia molt important per a la natura i des del Govern català es treballarà per a la seva coexistència amb el sector ramader.