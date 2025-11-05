8,3 M€ per a la construcció de l’edifici d’habitatges a preu assequible del Cedre, que sumarà 30 pisos més al parc públic

El Govern ha aprovat l’adjudicació de les obres de construcció de l’edifici d’habitatges de preu assequible al carrer del Cedre de Santa Coloma d’Andorra la Vella. Els treballs s’han adjudicat per 8.267.114,34 euros a l’empresa Construccions i edificacions les Valls. El Govern i el Comú d’Andorra la Vella col·laboren per a augmentar l’oferta d’habitatges de lloguer, ja que el novembre de 2024 van signar un conveni a través del qual el Comú cedeix per un període de quaranta anys una parcel·la a la zona del Cedre de Santa Coloma. El cost de la construcció dels pisos l’assumeix l’Executiu, i el Comú, l’actuació a la planta baixa, és a dir, el Govern es fa càrrec del 83% de la inversió i el Comú, un 17%.
El projecte preveu la construcció de trenta habitatges d’una, dues i tres habitacions que estaran distribuïts entre la primera i la sisena planta. Els pisos tindran una superfície d’entre 35 i 82 m2, segons el nombre d’habitacions de cadascun. A la planta baixa, hi ha previst un local que serà cedit al Comú i que té previst situar-hi la casa Pairal de Santa Coloma.
L’estructura de l’edifici del Cedre serà de fusta i garantirà la màxima eficiència energètica, tal com s’ha adjudicat recentment la fase dues dels pisos de l’avinguda del Pessebre d’Escaldes-Engordany.
El projecte de construcció dels pisos a la zona del Cedre a Santa Coloma és la segona cessió de terreny que realitza el Comú d’Andorra la Vella. La primera va ser el març del 2020 amb la cessió del terreny a la Borda Nova I on s’està construint un bloc de pisos destinat a lloguer assequible i en aquest mateix espai també s’edificarà Borda Nova II. Aquestes se sumen als convenis de col·laboració establerts amb els comuns d’Escaldes-Engordany, la Massana, Encamp i Sant Julià de Lòria.
Més a prop de l’obertura de la convocatòria dels pisos de l’Hermus
També vinculat amb el parc públic d’habitatge a preu assequible, el Consell de Ministres ha donat llum verda a l’aprovació de la signatura del conveni de col·laboració entre el Govern i l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) per a l’accés, l’adjudicació i la gestió de l’edifici Hermus situat al carrer René Baulard, 9A, a la parròquia d’Encamp. Amb aquest acord, l’Institut Nacional de l’habitatge podrà adjudicar pròximament els vint habitatges d’aquest bloc de pisos.