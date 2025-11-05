S’obre la convocatòria per a acollir-se al Programa d’accés al primer habitatge de propietat

El Consell de Ministres ha acordat, aquest dimecres, obrir la convocatòria per a acollir-se al Programa d’accés al primer habitatge de propietat per a residència habitual i permanent, segons el qual el Govern avalarà el 100% del préstec durant els primers 7 anys, període durant el qual es farà càrrec del pagament de tots els interessos. La convocatòria s’obrirà l’endemà de la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), prevista per al dimecres vinent.
El Programa cobrirà hipoteques a un tipus d’interès equivalent a l’Euríbor +0% durant els 7 primers anys, i a l’Euríbor +0,5% durant la resta del préstec. La persona beneficiària no haurà d’aportar una quantitat inicial (o entrada) per a gaudir del programa per a adquirir un habitatge d’un import màxim de 600.000 euros. Els terminis d’amortització són d’entre 20 i 50 anys, sense que, en cap cas, el beneficiari del programa superi els 80 anys al terme del préstec.
Les persones interessades han de complir el que estableix el reglament del programa i adreçar-se a l’entitat bancària de la seva elecció per a sol·licitar la concessió d’un préstec en les condicions regulades pel programa per a la compra de l’habitatge que volen adquirir. Per a resoldre la demanda, les entitats bancàries demanen un extracte de punts de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), la darrera declaració de l’impost de la renda de les persones físiques i la taxació pericial de l’habitatge que es vol adquirir.
Un cop s’obri la convocatòria es poden adreçar les sol·licituds degudament formalitzades i acompanyades de la documentació necessària a l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH), a l’adreça electrònica administracio@inh.ad o bé presencialment, amb cita prèvia, al carrer Ciutat de Valls, 69, planta baixa, d’Andorra la Vella.
Es tracta d’una convocatòria no competitiva i restarà oberta fins que s’exhaureixi la disponibilitat pressupostària. Així doncs, l’atorgament de l’aval i de les obligacions financeres a càrrec del Govern s’acorden segons l’ordre d’entrada de les sol·licituds que compleixin els requisits i fins a esgotar la dotació pressupostària, que per a aquest 2025 és de 9.993.580 euros com a import de l’aval autoritzat i d’1.000.000 euros per a subvencionar el pagament dels interessos a càrrec del Govern.
Requisits
Les persones beneficiàries han d’acreditar una residència mínima de 7 anys al país (si la sol·licitud és per a diverses persones, només serà necessària que almenys 1 compleixi el requisit), no tenir cap habitatge de propietat, i disposar d’un patrimoni inferior al 30% del preu de l’habitatge.
Per a evitar l’especulació immobiliària, l’adhesió al programa comporta diverses limitacions a la venda de l’habitatge. De fet, una de les condicions d’entrada per a poder escripturar-lo és la prohibició de venda durant els primers 7 anys.