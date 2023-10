Després de les sessions escolars, és el torn per a tot públic al Festival de Titelles

Una de les sessions escolars del Festival de Titelles d’Encamp i el Pas (Comú)

Encamp ha donat el tret de sortida al Festival de Titelles d’Encamp i el Pas de la Casa. L’esdeveniment oferirà aquest cap de setmana, el 14 i 15 d’octubre, diferents representacions obertes a tothom amb passis a les 17 i a les 18 hores. Les entrades encara estan disponibles a comuencamp.ad.

L’obra ‘Le petite musique de Makao’, de la Cia. L’ombrine et les Fantascope, va ser però l’encarregada d’obrir aquest dijous les sessions escolars incloses en el festival. Els passis van continuar divendres amb ‘Error 404’, d’Ángeles de Trapo. Aquestes representacions s’han fet en col·laboració amb les ambaixades de França i Espanya a Andorra.





Sessions de titelles obertes a tot el públic

Dissabte i diumenge hi haurà les sessions de titelles obertes a tot el públic tant a Encamp com al Pas de la Casa. Les obres seran a les 17 i a les 18 hores a les sales de festes de les respectives viles.

Hi ha representacions gratuïtes i altres que són de pagament, amb un cost de 3 euros per als infants i 8 per als adults.

Les sessions de dissabte a Encamp seran l’obra ‘Rigoberta i el Windigo’, de Kali Teatre, i el taller interactiu ‘L’oníric món de dins’, d’Holoqué. Al Pas de la Casa hi haurà l’obra ‘Joc de cadires’, de Cal Teatre.

De cara a diumenge, Encamp acollirà la representació ‘Sarau’, de Princep Totilau, mentre que el Pas de la Casa tindrà l’obra ‘La costureta valenta’, de La casa xarop teatre, i una nova sessió de ‘L’oníric món de dins’.

El detall de les obres es pot consultar a comuencamp.ad.