Xavier López amb el seu llibre (Nova Conca)

Aquest dissabte, dia 14 d’octubre, a les 18 hores, a la llibreria La Trenca d’Andorra la Vella, es durà a terme la presentació del llibre “Lideratges valents”, de Xavier López Ortín, (Columna edicions). Amb relació amb el llibre, l’autor conversarà amb l’exsíndica, Roser Suñé; la directora del col·legi Sant Ermengol, Maria Josep Pascal; i la directora de EOI la Seu d’Urgell, Mercè Solanelles.

Sobre la taula hi ha una reflexió sobre el lideratge, mitjançant la conversa amb una desena de persones de diferents àmbits com, Lluís Llach, Xavi Hernández; Carla Simón; Bonaventura Clotet, Ada Parellada, Òscar Camps, Jordi Milán, Mònica Terribas, Iolanda Batallé, etc. El pròleg és a càrrec de l’activista i empresari, Jordi Cuixart.





Sobre l’autor

Xavier López, mestre i graduat en Educació Primària, amb un màster oficial en Recerca en Didàctica, Formació i Avaluació Educativa, així com postgraus en Direccions de Centres i Serveis Educatius i en Expressió, Comunicació, Llenguatges i Interculturalitat a la Pràctica Socioeducativa. Destaca per la seva capacitat de crear, liderar, implementar i avaluar projectes innovadors. Ha assumit responsabilitats directives en centres educatius públics de Barcelona i actualment dirigeix el Centre de Recursos Pedagògics del Baix Llobregat V. També exerceix com a assessor de processos de transformació educativa i com a formador de formadors.