Descens de la importació de carburants a l’agost (-6,9%)

La importació de carburants durant el mes d’agost de 2025 ha estat de 12,80 milions de litres, fet que suposa una variació percentual negativa del -6,9% respecte al mes d’agost de l’any anterior. Respecte al juliol d’enguany, la variació mensual és del +5,0%. De gener a agost de 2025, la importació dels carburants ha estat de 108,27 milions de litres, el que representa una variació percentual del +0,3% en contraposició al mateix període de l’any 2024.
En els darrers 12 mesos, la importació de carburants ha estat de 163,45 milions de litres, la qual cosa suposa una variació positiva del +0,2% respecte als 163,13 milions de litres importats durant el mateix període anterior.