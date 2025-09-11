Un sinistre a l’avinguda Santa Coloma se salda amb un motorista ferit

Aquesta tarda de dijous, a primera hora, s’ha produït un accident de circulació, el qual ha tingut lloc a l’altura del número 130 de l’avinguda Santa Coloma, a la parròquia d’Andorra la Vella. El sinistre de trànsit s’ha saldat amb un balanç d’un persona ferida. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant del succés a les 13:50 hores d’aavui.
Segons informen fonts policials, l’incident viari ha tingut dos vehicles implicats. Es tracta d’un turisme i d’una motocicleta, ambdós amb matrícula del Principat d’Andorra. El conductor de la motocicleta, un home de 37 anys, veí de les valls, ha resultat ferit.